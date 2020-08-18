苹果封禁EPIC：所有苹果设备将无法使用虚幻引擎

前几天，EPIC在《堡垒之夜》加入自家充值渠道，导致苹果和谷歌先后下架了这款全球最火热的游戏。随后，EPIC将两家行业巨头推上被告席。然而，根据最新的消息来看，这一次的风波影响到的不只是这三家公司和《堡垒之夜》的玩家，有可能所有使用虚幻引擎的开发商和游戏都将受到影响。

根据国外媒体报道，EPIC对外透露苹果公司威胁要切断该公司的开发者账户以及IOS和Mac开发工具，该决定预计在8月28日开始实施。EPIC官方人士透露，如果苹果撤掉此项权限，那么未来版本的虚幻引擎将无法为全球数亿台iOS和Mac设备进行开发，另一方面，更新后的iOS和Mac设备也有可能无法运行虚幻引擎开发的软件和游戏。

EPIC方面已经申请临时限制令，以阻止上面所提到的结果。“苹果并不满足于简单地将<堡垒之夜>从APP Store中下架，而是在不相关的领域攻击了EPIC的整个业务，”EPIC的律师写道。“科技市场行动迅速……EPIC的持续业务、声誉和客户信任所受到的损害将是无法估量和无法弥补的。初步的禁令救济是必要的，以防止苹果公司在这个案件还没有做出判决之前就对EPIC公司进行打压。”

如果EPIC不能使用苹果的工具，许多面向苹果设备的开发者可能被逼放弃虚幻引擎。这并不是一件容易的事情，尤其是对于那些借助苹果应用程序商店获得巨大成功的小工作室来说。

“其影响将远远超出电子游戏的范围，”EPIC的一位发言人在给《华盛顿邮报》的一封电子邮件中写道。“这将影响在很多领域使用EPIC引擎的苹果产品的开发人员。”

EPIC准备在年末的次世代主机开始投入使用新一代的虚幻5引擎，在这个节骨眼上，如果失去全部苹果设备的开发者，将对前途蒙上一层阴影。对于苹果和EPIC关于“苹果税”之间的事件，我们将继续关注。

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