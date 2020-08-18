猪队友偷跑Xbox Series X主机确切售价

在微软大方公布Xbox Series X的外形、硬件细节之后，甚至连发售日期也几无悬念后，最大的疑问恐怕就是价格了。

据外媒报道，知名饮料公司Monster Enery魔爪在最近一次促销中似乎意外给出了Xbox Series X的确切价格。

促销信息条款中显示，活动奖励总价值为119998美元，内容是200台Xbox Series X主机以及《光环：无限》游戏。《光环：无限》游戏价格为59.99美元，简单换算后即可得出Xbox Series X的价格是540美元（约合3743元）。

其实看实时汇率折算价意义不大，参考价值更大的是，7年前Xbox One首发价为499美元，Xbox One X首发价为399美元（国行3999元）。仅从这点来看，XSX应该是要贵了。

另外，就在本周的Hot Chips大会上，微软在深度介绍XSX内部架构的时候就指出，台积电7nm增强版晶圆很贵、产能又不高导致裸片成本增加。另外，XSX用了容量更大、规格更高的内存和闪存芯片，过去8年来，这些芯片的价格尤其是DRAM并没有减少很多。

显然，苦情戏都铺垫了这么多，涨价难道不是顺理成章？

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