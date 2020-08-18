小米有品上架锐龙电脑：1799元起 号称吃鸡怪兽

日前，小米有品上架了一款台式电脑主机——宁美-魂-GI6，全系配备了AMD锐龙处理器，售价为2199元起，今日到手价1799元起。

宁美-魂-GI6拥有三个不同的版本，分别是分享版、乐享版和畅享版。

分享版零售价2199元，到手价1799元，搭载R5 2600处理器、RX550 4G显卡、8G 3200内存、180G固态硬盘。可实现LOL高特性160FPS。

乐享版零售价3099元，到手价2599元，搭载R5 2600处理器、RX590 8G显卡、8G 3200内存、256G固态硬盘。可实现绝地求生高特效110FPS。

畅享版零售价3499元，到手价2999元，搭载R5 2600处理器、RX590 8G显卡、16G 3200内存、512G固态硬盘。可实现绝地求生高特效110FPS。

宁美台式电脑主机拥有高颜值外观，侧面为透明外盖设计，采用双风扇设计，拥有比较出色的散热效能。得益于搭载了固态硬盘，使得电脑的开机时间仅需9秒。

而且这款电脑主机配备了华硕大师系列A320高规格主板，5重硬件防护，采用声道分层隔离和音频屏蔽技术，使声音能在不受干扰的环境下纯净输出，玩游戏更加便于捕捉声音。

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