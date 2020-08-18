甲骨文参与竞购TikTok美国业务 微软能否笑到最后

微软收购TikTok美国业务目前仍没有最终结论，不过却引来了新的竞争对手。根据多家外媒报道称，甲骨文参与竞购TikTok美国业务，看来微软在这桩收购上遇到了劲敌。加之此前有传闻声称推特也对TikTok美国业务表现除了浓厚的兴趣，微软能否笑到最后很难说。



甲骨文参与竞购TikTok美国业务

据报道，知情人士透露，拉里·埃里森（Larry Ellison）的甲骨文参与竞购TikTok美国业务的行列。据称，甲骨文公司已经与TikTok的母公司字节跳动做了初步对话，并正在认真考虑收购该短视频应用在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。

甲骨文参与竞购TikTok美国业务，正与一群已经持有字节跳动部分股份的美国投资者合作，其中包括General Atlantic和红杉资本。在此之前，微软一直是TikTok的主要竞购者。甲骨文公司参与竞购，为字节跳动提供了微软之外的可靠替代方案。



此外，Twitter也跟TikTok有过初期商洽，但是Twitter是否有充分的资金来完成这笔交易是一个大问题。

甲骨文参与竞购TikTok美国业务仍无定论，甲骨文未回应评论请求。字节跳动、General Atlantic及红杉资本均拒绝发表评论。



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