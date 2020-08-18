美国300家必胜客计划永久关闭 最大经营商宣布破产

必胜客是大家熟悉的餐饮品牌，在全球都有不错的店面分布。但是受到今年疫情的影响，美国300家必胜客计划永久关闭。当然，这里需要说明的是，这是必胜客最大的特许经营商之一NPC International破产导致这一结果，并非必胜客品牌商倒闭，这还是有很大区别的。



美国300家必胜客计划永久关闭

据报道，必胜客特许经营商NPC International于7月申请破产保护，当地时间周一宣布与必胜客的所有者Yum! Brands达成协议，关闭约四分之一的餐厅，并出售剩余的分店。具体的餐厅和时间尚未确定。大致算来，美国300家必胜客计划永久关闭。

NPC在美国经营着超过1200家必胜客门店和近400家Wendy’s餐厅。此次美国300家必胜客计划永久关闭，这将是一笔不小的损失。

此前Cowen分析师安德鲁·查尔斯在一份报告中估计，若NPC停止支付特许权使用费，百胜将可能损失高达5420万美元的年度特许权使用费收入和13美分的年度每股收益。根据其破产申请，必胜客和Wendy’s是NPC的最大债权人。

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