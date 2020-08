中关村在线消息:近日据悉,美国零售商Target上架了微软Xbox One S主机的一个新版本,版本名为 “Xbox One S 1 Tb V2”。







XboxOneS新版本曝光 售价不变+增加XSX手柄

据了解,Xbox One S不同之处是,加入了 Xbox Series X 手柄,这款适用于次世代主机的手柄在发布之初就被微软确认将兼容 Xbox One 主机。



好消息是,新版本的 Xbox One S售价与此前相同,仍为300美元。

目前微软并没有透露 Xbox One S将推出任何形式的升级或中期改款版本,但类似的情况此前也出现过。

比如在 Xbox One发售时,微软对Xbox 360进行了一次小的升级,推出了散热更好且更安静的 Xbox 360 E,而此次的新版Xbox One S与前者情况十分相似。【7506055】

