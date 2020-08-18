美国“终极禁令”出台：华为无芯可用？

不管出于什么原因，美国对华为的封杀只会越来越严格，所以他们进一步升级了对于华为及其在“实体名单”上的非美国分支机构使用美国技术和软件在国内外生产的产品的限制。

按照最新规定，美国扩大了对38家跟华为相关企业的封杀，将其加入实体清单，从而对所有受出口管理条例（EAR）约束的项目都规定了许可证要求，而这些新进的企业，如果涉及商务出口管制管辖范围内的项目的任何交易，均需要许可证。

除了扩大对华为的实体清单外，美国还在上述规定中表示，这些措施将立即生效，进一步阻止华为规避美国的企图。

对于美国新出的规定，有行业人士直言，堪称打击华为最严格的手段，没有之一（可以走的路子已被美国全部封死，同时华为直接采购第三方非美系芯片的路子也给卡死），因为新的修正案则直接限制华为购买基于美国软件或技术来开发或生产的芯片（还有其他零件、组件或设备）。每次的购买都需要获得美国的许可，这实际就相当于是禁止购买了。

需要注意的是，目前全球的芯片代工厂都有使用美国的半导体设备，这也意味着华为或将无法采购第三方的芯片，华为“芯片”将被彻底断供，而在断供这件事上，余承东之前曾公开说过这个事情。

去年5月，美国将华为列入实体清单后，禁止华为使用采购美国的技术和产品，而美国之外的技术和产品也必须要保证来自美国的技术占比低于25%。当时，华为通过“备胎转正”，采用非美系芯片，加大国产化器件的采购，成功化险为夷。

今年5月，美国再度升级禁令，直接不管什么25%的技术来源，直接禁止华为使用美国软件和技术设计芯片，同时禁止芯片代工厂使用美国设备为华为生产芯片。这也使得华为自研芯片被“废”，只能是通过加大第三方非美系芯片的采购来维持运转。

随着美国此次的“终极禁令”的出台，华为这次真的到了最危险的时刻，当现有的库存芯片耗尽之后，华为可能将会面临“无芯可用”的局面。

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