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    英特尔Ice Lake扩展处理器亮相 10nm工艺+28核 56线程

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉， 今日的Hot Chips 2020主题演讲中，英特尔公布了新款的至强可扩展 “Ice Lake- SP”企业级处理器。

    英特尔Ice Lake扩展处理器亮相 10nm工艺+28核 56线程

    英特尔Ice Lake扩展处理器亮相 10nm工艺+28核 56线程
    英特尔Ice Lake扩展处理器亮相 10nm工艺+28核 56线程

    “Ice Lake- SP”企业级处理器，是基于英特尔的10nm制造工艺，采用“Sunny Cove”CPU 核心，比“Skylake”的 IPC更高。

     “Ice Lake-SP”企业级处理器，拥有28个核心，配备了1.25MB的专用L2缓存，支持AVX-512 VPMADD52等指令集。

     “Ice Lake-SP”企业级处理器，的28核芯片支持了8通道DDR4内存，支持PCI-Express gen 4.0总线，还支持英特尔最新的傲腾Persistent Memory 200系列内存。

    据了解，英特尔预计将在2020年下半年推出 Xeon可扩展“Ice Lake-SP”处理器。【7506035】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7506035.html report 637 中关村在线消息：据悉， 今日的Hot Chips 2020主题演讲中，英特尔公布了新款的至强可扩展 “Ice Lake- SP”企业级处理器。英特尔Ice Lake扩展处理器亮相 10nm工艺+28核 56线程“Ice Lake- SP”企业级处理器，是基于英特尔的10nm制造工艺，采用“Sunny Cove”CPU 核...
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