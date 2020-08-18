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    历史性一步！小米10超大杯关键零部件国产化

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    8月18日消息，小米产业投资部合伙人潘九堂指出，小米10至尊纪念版使用的120Hz高刷原色屏、DxO总分排第一的相机主摄传感器、全球最快的50W无线快充都是小米和本土合作伙伴一起规划定义和携手创新的成果。

    以屏幕为例，小米10至尊纪念版屏幕由华星光电提供，这是一块高达十亿色的10bit屏幕，相比8bit颜色数量提升了64倍。

    小米10至尊纪念版部分关键零部件国产化：120Hz屏+主摄+50W无线

    不仅如此，这块屏幕的峰值亮度高达1120尼特，阳光下也能拥有清晰的可视体验，对比度达到了5000000：1，Delta E<1、JNCD<0.63，通过了德国莱茵TUV低蓝光认证。

    核心配置方面，小米10至尊纪念版采用6.67英寸AMOLED双曲面柔性屏，搭载高通骁龙865旗舰处理器，前置2000万像素，电池容量为4500mAh，支持120W有线秒充。

    售价方面，8GB+128GB版售价5299元；8GB+256GB版售价5599元，12GB+256GB版售价5999元，16GB+512GB版售价6999元。

    小米10至尊纪念版部分关键零部件国产化：120Hz屏+主摄+50W无线

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：历史性一步！小米10超大杯关键零部件国产化http://news.zol.com.cn/750/7506023.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7506023.html report 694 8月18日消息，小米产业投资部合伙人潘九堂指出，小米10至尊纪念版使用的120Hz高刷原色屏、DxO总分排第一的相机主摄传感器、全球最快的50W无线快充都是小米和本土合作伙伴一起规划定义和携手创新的成果。以屏幕为例，小米10至尊纪念版屏幕由华星光电提供，这是一块高达十...
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