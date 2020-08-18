iPhone 12手机全家桶谍照曝光

以色列果粉社区HaAppelistim出现了一组iPhone 12全家桶的谍照，而这是一家手机壳制造商提供，虽然最终模型的外形会有调整，但基本轮廓上跟之前陆续曝光细节非常吻合。

从这组图片上看，iPhone 12系列都采用了平整边框设计，说的更直接点，简直就是跟iPhone 4上的一模一样，而背部变化没有凸显出来，但这应该也会是今年苹果调整设计的一个重要方向。

毕竟，iPhone 12和iPhone 12 Max将配备两个后置摄像头，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max将配备三个后置摄像头以及一个新的LiDAR传感器。这些模型机没有考虑到每款iPhone 12上不同的摄像头功能，所以这势必会让苹果在设计上进行一些调整。

还是要说的是，这些手机壳制造商提供的模型机并不是特别细致，毕竟他们的目的是展示手机壳，所以不会考虑到一些细节的变化。

据悉，iPhone 12产品线预计由四款产品组成，包括三种不同的屏幕尺寸：一款5.4英寸机型、两款6.1英寸机型和一款6.7英寸机型。预计5.4英寸的iPhone 12和其中一款6.1英寸的变体将是低端机型，而另一款6.1英寸的机型和6.7英寸的机型有望成为 “iPhone 12 Pro Max ”选项。

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