马斯克成全球第四大富豪，他靠什么走上巅峰的？

马斯克成全球第四大富豪，成为今日的科技头条。随着特斯拉股价周一大涨11%，创下历史新高，这让马斯克的身价暴增78亿美元，达到848亿美元，马斯克成全球第四大富豪。那么一直充满争议的马斯克究竟靠什么走上巅峰，我们不妨从他的两个绰号说起。



马斯克成全球第四大富豪

对于马斯克，人们经常称他为“硅谷钢铁侠”。

因为除了他脑袋里总是迸发出很科幻的想法之外，另外一个关键是钢铁侠是真的很有钱。毫无疑问，能烧得起钱才能搞得好电动汽车，而马斯克最大的魅力莫过于，他总能为博得投资者的信任，为特斯拉融到更多的钱。

短短10年时间，特斯拉股价涨幅近6000%。特斯拉就像是一个高速滚动的雪球，带着资本与科技的共舞，也让马斯克成全球第四大富豪。特斯拉便能吸引更多的融资，可以不断投入研发维持产品和技术的持续领先，这让特斯拉进入了一个良性发展的高速循环当中。

而马斯克还有另外一个绰号，人们将其称为“营销大师”。



马斯克成全球第四大富豪

如今的特斯拉，就仿佛十年前的苹果，总是能成为全球新闻头条的常客。让自己成为舆论的焦点，这显然是马斯克最擅长的事情，狂热、疯子、野心、绯闻，管他是什么呢。无论这些新闻是否存在争议甚至批评，这都不妨碍他在潜移默化的刷新着人们的认知。

马斯克之所以被称为营销大师，在于他总能给人们带来惊喜。其实从根本上来讲，马斯克营销的不仅仅是特斯拉，更是自己无所不能的人设。无论是Space X火箭载人上天，还是挖洞公司跑车入地，当马斯克吹过的牛一一成真，他就能成为资本市场的吸金石。

尽管全球都笼罩在疫情的阴霾下，但在今年第二季度，特斯拉交付了90650辆电动车，这一数据远远超出预测给业界带来了一个惊喜，也推升特斯拉股价再上一个台阶，更让马斯克成全球第四大富豪。

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