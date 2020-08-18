联发科全新5G Soc发布！7nm/集成5G基带

8月18日消息，联发科推出新一代中端5G芯片天玑800U。

据悉，联发科天玑800U基于7nm工艺制程打造，采用八核心设计，具体包括2×2.4GHz ARM Cortex A76大核+6×2.0GHz ARM Cortex A55能效核心，GPU为ARM Mali-G57。

作为新一代5G Soc，联发科天玑800U集成了5G调制解调器。官方强调，联发科天玑800U不仅完整支持Sub-6GHz频段的SA与NSA组网，还支持5G+5G双卡双待、双VoNR语音服务、5G双载波聚合等前沿5G技术，带给用户更加高速、稳定的5G连接。

而且联发科天玑800U支持联发科5G UltraSave省电技术，可根据网络环境及数据传输情况，动态调整调制解调器的工作模式，为用户提供更加持久的5G续航。

此外，天玑800U还搭载独立AI处理器APU，支持turbo write闪存加速技术，可带来极速、流畅的5G性能。

它同时支持120Hz FHD+屏幕刷新率，支持HDR10+标准，通过联发科MiraVision画质引擎带来超越HDR10+的画质效果，支持多种视频HDR优化功能。

影像方面，联发科天玑800U最高可支持6400万像素摄像头和四摄组合，集成的MediaTek独立AI处理器APU与ISP提供一系列AI相机增强功能。

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