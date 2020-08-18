紫米曝50W二合一充电利器：出门一个就够了

8月18日消息，紫米发布了一款50W二合一充电宝充电器1A1C，既是充电器，也是充电宝，容量6700mAh，售价179元。

其拥有一个USB-A接口和一个USB-C接口，连接电源时可为智能设备充电，也可为自身充电。出门在外，带一个设备就够了。

作为充电器使用时，USB-C接口输出功率最高可达45W，可为小米笔记本电脑充电。USB-A接口单独使用时，可为小米10、小米10 Pro提供27W MAX的快充。

作为充电宝使用时，拥有USB-A和USB-C两个输出接口，单口输出功率均可达18W MAX。可为iPhone 11提供快充，充电时长比使用原装充电器缩短53%。

内置6700mAh大容量，充完2部新iPhone SE还有电量。一个就能轻松应对外出旅行、生活办公的充电需求。还可直接为蓝牙耳机、小米手环等小电流设备充电。

紫米50W二合一充电宝充电器支持100-240V宽电压，覆盖全球绝大部分地区市网电压标准范围，出差、旅行均可放心使用。

外观设计方面，采用高亮和磨砂的拼接外壳，延续了ZMI经典设计，可折叠插脚收纳简单、携带方便。

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