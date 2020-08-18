中关村在线消息：今日据悉，联发科推出了最新5G SoC天玑800U，作为天玑800系列的新成员，其采用了先进的7nm制程，多核架构，支持5G+5G双卡双待技术。



联发科5G芯片天玑800U亮相 八核架构+支持5G+双卡双待

天玑800U集成5G调制解调器，不仅完整支持Sub-6GHz频段的独立（SA）与非独立（NSA）组网，还支持5G+5G双卡双待、双VoNR语音服务、5G双载波聚合等前沿5G技术，带给用户更加高速、稳定的 5G 连接。

天玑800U支持联发科5G UltraSave省电技术，可根据网络环境及数据传输情况，动态调整调制解调器的工作模式，助力终端为用户提供更加持久的 5G 续航。

天玑800U采用7nm制程，有利于处理器充分发挥性能优势同时降低功耗，天玑800U的CPU采用八核架构设计，包括含2个主频高达2.4GHz的ARM Cortex-A76大核，以及6个2.0GHz 主频的ARM Cortex-A55高能效核心。

天玑800U还配备ARM Mali-G57 GPU、独立AI处理器APU、LPDDR4X内存，支持turbo write闪存加速技术。

天玑800U还支持120Hz的FHD+屏幕刷新率，实现快速、流畅的游戏与流媒体播放。

天玑800U还支持HDR10+标准，并通过 联发科 MiraVision 画质引擎带来超越HDR10+的画质效果，支持多种视频 HDR 优化功能。

天玑800U还支持灵活的摄像头配置，最高可支持6400万像素摄像头和四摄组合，集成联发科独立AI处理器APU与ISP提供一系列AI相机增强功能。

天玑800U还支持语音唤醒（VoW）功能和双麦克风降噪技术，降低语音助理的待机功耗，在嘈杂环境中也可以清晰的听到用户声音。【7506007】

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