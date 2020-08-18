马斯克成全球第四大富豪 特斯拉大涨身价848亿美元

被人们成为“硅谷钢铁侠”的马斯克凭凭借特斯拉和Space X火箭公司而被人们所熟知。尤其是疫情期间特斯拉交付量超出预期，这让特斯拉的估价逆势大涨，成为今年科技界和资本界的双料明星。受此影响，马斯克成全球第四大富豪，目前身价848亿美元。



马斯克成全球第四大富豪

马斯克财富增长如此迅速，主要原因是特斯拉的股价暴涨，特斯拉股价周一大涨11%，创历史新高，推动该公司CEO马斯克的身价暴增78亿美元，达到848亿美元。

特斯拉的估价股价在今年已经翻了三倍，同时马斯克还获得了股权激励计划的第二阶段奖励，拿到了数十亿美元的股权，他还有机会继续获得多次的股权激励奖励，因此马斯克未来的身家财富依然会有暴涨的可能。

除了今年迄今特斯拉股价累计上涨339%之外，马斯克旗下的SpaceX航天公司在今年也有很多不错的表现，除了继续发射星链卫星之外，还成功与NASA合作，将宇航员送到国际空间站，成为第一个将宇航员送到空间站的民营航天公司。

这使马斯克超越法国奢侈品大亨、路威酩轩集团董事长伯纳德-阿诺特，成为彭博亿万富翁榜单上的全球第四大富豪，距离排名第三的Facebook创始人马克-扎克伯格还差150亿美元，后者身价上周一度突破1000亿美元，但现在已降至990亿美元。

马斯克成全球第四大富豪，目前排在马斯克前面的富豪分别是亚马逊的CEO贝索斯、微软创始人比尔盖茨以及Facebook创始人马克·扎克伯格，马斯克的财富距离扎克伯格还有150亿美元。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：马斯克成全球第四大富豪 特斯拉大涨身价848亿美元http://news.zol.com.cn/750/7505900.html