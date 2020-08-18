从今天开始加速执行！官方宣布世界第3大浏览器终结

很显然，微软已经开始加速放弃对IE11了，旗下多项服务会从8月17日开始陆续停止对这款昔日世界第三大浏览器的支持。

微软今天宣布，从2021年8月17日起，微软365应用和服务将停止支持Internet Explorer 11。广受欢迎的通讯工具之一Microsoft Teams也将从2020年11月30日起停止支持IE11。在规定日期之后，客户通过IE11使用微软365应用和服务时，体验将有所下降。而且在最坏的情况下，他们将无法连接到应用程序和服务。

官方为何要加速放弃对IE11的支持呢？微软也是给出了解释说明，首先IE11已经诞生了10年，随着在线环境越来越丰富，它显得有点老迈了，其次兼容更开放的网络标准和更新型的浏览器，比如新的Microsoft Edge已经对应现有的互联网实现了更好、更创新的在线体验。

微软指出，在消费者和商业环境中，Microsoft 365用户将通过更快和更灵敏的网络访问，获得Outlook、Teams、SharePoint等日常工具集中更多的功能，从而很好地服务于这一变化。

对于企业用户而言，可以在新的Microsoft Edge浏览器中使用新的Internet Explorer模式来获取兼容性，以继续保持工作。

微软还表示，明年将不再提供旧版Edge的安全或错误修复更新，计划在2021年3月9日放弃对基于UWP的经典Edge浏览器的支持。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：从今天开始加速执行！官方宣布世界第3大浏览器终结http://news.zol.com.cn/750/7505851.html