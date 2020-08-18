早报：华为38家子公司被列入“实体名单”

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

美国商务部收紧对华为获取美国技术的限制。

美国商务部将华为全球38家子公司列入“实体名单”





美国商务部再收紧对华为获取美国技术的限制，并将华为分布在全球21个国家的38家子公司列入“实体名单”。此次禁令，新增的限制规则重点针对华为，限制美国企业为华为提供各种零部件，同时限制企业与华为进行各类交易，交易前必须获得美国政府许可。

孟晚舟案新进展，加拿达执法机构与美国联邦涉嫌违规和滥用程序。

孟晚舟律师团队要求加拿大检方披露更多证据





据外媒报道，加拿大哥伦比亚省高等法院于当地时间8月17日就孟晚舟案进行庭审，目前已公开信息显示，加拿大执法机构在对孟晚舟逮捕过程中进行不正当搜查和盘问，涉嫌违规和滥用程序。孟晚舟律师团队已向加拿大法院主张要求检方披露更多涉案证据信息。

华为P30/Pro旗舰机系统更新或停止。



许可证失效，华为旧手机安卓更新可能会停止





华盛顿邮报报道，华为在美国的临时通用许可证已于8月13日失效，对于仍使用谷歌移动服务(GMS)的设备将有可能会停止获得Android操作系统更新和安全补丁，其中包括华为P30/Pro旗舰机。2019年5月以后发布的使用开源版本的Android系统的手机不受影响。

三星已向印度政府提交未来五年计划。



三星或将智能手机生产线关键部分转移至印度

消息称，三星计划将智能手机关键生产业务从越南转移至印度。并已向印度政府提交未来五年计划，承诺制造价值400亿美元手机用于出口。对此三星官方并未回应，不过也能看出三星对印度市场的重视。

京东发布 2020 年第二季度财报。

京东2020年第二季度净收入同比增长33.8%





数据显示，京东在 2020 年第二季度净收入为 2011 亿元人民币，同比增33.8%。各大股东可以坐等分钱了。京东与其他的竞争对手相比，其核心竞争力是稳固可依赖的供应链的能力，用户至上服务第一；另外，线下数字化广告，打通线下和线上，站内和站外，为品牌提供全面传播服务；与此同时，有京东物流服务支撑，服务和赋能京东全渠道的业务工作，获得更多用户的信任和支持。

美国总统特朗普再次炮轰亚马逊。

美国邮政局巨额亏损“都赖亚马逊”





特朗普在接受媒体采访时称：亚马逊和其他互联网公司大量的包裹导致美国邮政局亏损，因为每个包裹平均损失3美元至4美元。对于解决办法，特朗普称邮政局可提高投递费以抵消在线零售商导致的投递成本增加。事实上，美国邮政局每年的巨额亏损，主要原因却是邮政局每年要为其员工的健康福利提供超过50亿美元的资金。如若没有大量的包裹业务，依旧需要全额政府补贴，除此之外的解决办法就是让大量员工失业。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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