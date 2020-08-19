苹果曾经惹不起微信，如今更输不起中国，太难了！

微信苹果二选一，成为近期网络上热门的话题。此事件源自最新微信禁令，这让苹果公司以及iPhone的市场前景陷入进退两难的地步。其实在此之前，苹果与微信之间的博弈就延续多年，苹果曾经“惹不起”微信，如今更“输不起”中国市场，真是太难了。



苹果曾经“惹不起”微信

苹果为了中国市场，曾经为了微信放弃过自己的原则。这话不是我说的，而是苹果在2016年之前一直负责管理苹果应用商店的菲利普·舒梅克所言。



在他看来，微信曾经就是IOS生态规则的“破坏者”，而微信之所以还存在于苹果应用商店，是苹果公司对中国市场的顾虑和妥协。

而微信破坏规则的矛头，则指的是当初才刚刚推出的“微信小程序”。

这位苹果前高管如此评价这件事：“你不能在一个应用程序中再嵌入一个应用程序，这是苹果应用商店的基本原则，只有微信被允许这样做。”

这位高管曾一再劝诫微信不要这么做，可他失败了。



苹果和微信的博弈由来已久

所以正如我们现在所看到的，微信小程序满天飞，一个微信几乎覆盖了人们生活中的各个应用场景，衣食住行付五大刚需基本全面渗透。

甚至一部全新的手机只安装一个微信App，就可以满足日常生活的绝大部分需求，这在一定程度上方便了用户，但也让IOS生态混乱，苹果为此感到担忧。

苹果和微信的博弈由来已久，归根结底可总结为日益庞大的微信生态以及打破了IOS公平的原则。对于苹果而言，微信的一家独大绝非好事。

但是他们清楚，如果在中国销售的iPhone上无法安装微信，iPhone将不会卖得很好。这让这位苹果前高管感到无比愤怒，但他却无可奈何。



苹果应用商店或禁用微信

美国总统特朗普最近签署了一项针对微信的命令。根据这项禁令，下个月美国公司将被禁止与微信进行业务往来。



该命令的范围尚不明确，这使得苹果是否需要将微信从应用商店下架仍存变数。但是舆论的风浪早已经把苹果公司推上了风口浪尖，进退两难。

不仅仅是微信，苹果针对中国市场在一直妥协。

包括多年前的云上贵州，以及最近苹果即将全面支持的北斗导航，都说明为了苹果为了中国市场这块大蛋糕在做出积极的协调。

包括苹果联合一种美国企业劝诫特朗普解除对微信的禁令，更能说说明一些问题，因为苹果面对中国庞大的市场，真心输不起。

根据IDC今年上半年发布的调研数据显示，截止到2019年全年中国市场iPhone手机用户保有量占比达到18.9%。

iiMedia调研机构数据显示2019年中国手机用户数量为10.8680亿，通过简单的计算不难得出，苹果在中国大约有2亿iPhone用户，这个群体足够庞大。



苹果：我太难了

而如果我们从应收的角度来看的话，据苹果公司2019财年财报显示，全年iPhone营收为1423.81亿美元。中国营收约占iPhone的25%，那损失355亿美元营收，考虑到iPhone营收54%已经跌至45%，预估实际损失在300～400亿美元。

2亿多用户，400亿营收，苹果曾经“惹不起”微信，如今更“输不起”中国市场，真是太难了。而导致苹果窘态的根源，其实用作茧自缚来形容美国的极端做法再贴切不过。

而对于微信的封禁，简直就是如同笑话一般的存在。去封禁一个美国人根本不用的社交软件，除了坑害自己的企业丢失中国市场，对微信的影响几乎可以忽略不计。

特朗普完全搞错了逻辑，至少在微信这个事儿上，是美企需要微信，反之并不成立。

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