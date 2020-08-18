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    美将38家华为子公司列入实体清单 蓬佩奥称时候到了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    刚刚所谓净网行动风头未过，美将38家华为子公司列入实体清单。当地时间17日，美国务卿蓬佩奥发布了一份名为“美国进一步限制华为获取美国技术”的声明，宣传起了美商务部又对另外38家华为子公司实施全面封禁。

    美将38家华为子公司列入实体清单 蓬佩奥称时候到了
    美将38家华为子公司列入实体清单

    当地时间17日，美将38家华为子公司列入实体清单，禁止它们获得某些“敏感技术”。美国务院在声明中称，强烈支持美商务部当天扩大其“外国直接产品规则”的使用范围，防止华为通过“替代芯片生产”和“使用购自美国的工具生产现成芯片”来规避美国法律。

    蓬佩奥声称，“美国已经为受影响的公司和个人提供了充足的时间，以确认或寻找其他的设备、软件和技术来源，以及逐步减少相关业务。现在时间到了。”蓬佩奥在生命中一再强调“华为威胁论”，毫不避讳甚至完全是炫耀打压华为的行为。

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    美将38家华为子公司列入实体清单

    对于美方频繁打压中企特别是华为的行为，中国外交部发言人华春莹曾强调，在华为等中国企业问题上，美方没有任何证据可以证明他们对美国家安全构成威胁。华为最大的“错”就是它是中国的，就是它在5G领域比美国更先进。

    美国似乎容不得任何其他国家有比他更好的东西存在，所以以莫须有的罪名、滥用国家力量打压华为等中国企业。这是一种经济霸凌行径，是对美国一贯标榜的市场经济原则的公然否定。世界各国对此看得非常清楚。

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