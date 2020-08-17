调查显示：95%中国用户宁放弃iPhone 也不放弃微信

之前美国政府给出的新规显示，9月20日之后不允许该国公司与微信相关联公司进行联系，这个消息出来后，让很多人都很担心苹果，如果真的是全球性质封杀微信，那么iPhone在国内的销量将会备受打击。

事实上，微信系应用主要市场在国内，如果不能使用它了，iPhone销量就必然会下滑，这是毋庸置疑的。

据外媒Macrumors报道称，有机构作出的调查显示，在接受调查的120万中国用户中，有95%的人表示，如果微信被禁那么他们将改用Android手机而非放弃微信。

在之前，中金的研报就曾显示，本次措施对国内苹果手机的使用和销售的直接影响有限。“云禁令”可能影响中国云计算厂商海外拓展速度。禁令如果生效，可能影响中国云计算企业海外发展速度和为客户提供全球完整解决方案的能力。

有行业人士直言，“App禁令”和“应用商店禁令”可能对微信、TikTok等中国App海外业务拓展造成负面影响，但出现中国区苹果应用商店无法下载微信等中国应用的可能性较小。

另外，十多家美国企业联手抵制美国政府有关限制涉及腾讯微信的商业交易的计划，称此举将会削弱各企业在中国这个世界第二大经济体的竞争力。

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