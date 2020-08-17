冷冻食品外包装多次检测出新冠病毒：专家释疑

近日，多地曝出在进口冷冻食品或包装上新冠病毒检测呈阳性，其中，至少5地检出的阳性样品，均是来自从厄瓜多尔的南美白虾集装箱内壁和外包装；其余地区检出的阳性产品包括自巴西进口的冻鸡翅等。

8月17日，据媒体报道，对于冷冻食品频频检测出新冠病毒，专家进行了解释。

专家表示，大多数病毒都耐冷不耐热。以新冠病毒为例，研究表明在室温下可能会生存3个小时左右。但在20摄氏度以下，存活时间可能高达一周，在零摄氏度以下，时间则为几个月。

据此前美国的一项研究显示，新冠病毒在气溶胶中3小时后仍有存活，在铜表面则能存活4小时，纸表面24小时，塑料或不锈钢表面则是2到3天。

此外，由于新冠病毒的在光滑的表明上生命力顽强，且很容易依附上面，所以进口食品的塑料外包装就成为了病毒的宜居场所。

不过，目前尚无新冠病毒经食物传播的证据，全球确诊报告病例及我国确诊报告病例也都没有因进口食品而出现病例的报道。这说明，病毒并没有物品表面传播至人体身上。

专家指出，生食拿回家后，最好用酒精对食物包装纸进行简单消毒后再放入冰箱，减少感染风险。外出回家、处理完食材后，一定记得好好洗手。

还要牢记好世界卫生组织推荐的做好食品安全的五点要求，即保持清洁、生熟分开、烧熟煮透、保持食物的安全温度、使用安全的水和食材。

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