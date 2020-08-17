被拒绝交付团购车主：不要特斯拉补偿 准备起诉！

在特斯拉作出最新回应之后，此前被拒绝的湖北团购车主也作出了回复：不接受特斯拉补偿，仍准备起诉。

据新浪科技报道，在特斯拉表示愿意给被拒绝交付的车主再次购车提供一定的弥补和提供法律援助之后，该车主表示，仍准备起诉特斯拉，目前也没有接到特斯拉的通知。“这样子，不如把之前的订单交付给我就行。”

以下为湖北团购车主的回复：

我不要特斯拉的补偿，我就要特斯拉把我之前在官方网下单的特斯拉给我。特斯拉还没有找我，我不接受，我要起诉特斯拉。特斯拉声明说我应该在官网上下单，但我之前就是在官网上下的单。难道我之前的不是正规途径吗？

今日，特斯拉回应称，特斯拉支持因被团购活动误导而无法交车的消费者向活动方维权，并将尽所能的为消费者提供所需的法律援助，我们也非常希望并真诚的欢迎消费者能够继续选择特斯拉，成为我们的车主。

如果消费者愿意通过特斯拉的正规途径重新下单，我们将对消费者因此产生的时间与精力损失提供相应的弥补。

以下为特斯拉回应全文：

特斯拉支持因被团购活动误导而无法交车的消费者向活动方维权，并将尽所能的为消费者提供所需的法律援助，我们也非常希望并真诚的欢迎消费者能够继续选择特斯拉，成为我们的车主。

如果消费者愿意通过特斯拉的正规途径重新下单，我们将对消费者因此产生的时间与精力损失提供相应的弥补。

特斯拉一直坚持直营模式，因为我们相信直营模式是真正符合消费者最大利益的，在直营模式下无论走进特斯拉的哪一家门店得到的都是同样的价格，一个首次购车的消费者也不会因为信息不对称而被宰，不会因为销售渠道复杂而买到来路不明的产品，更不需要为了拿到一个“最低价格”辛苦的去跨省提车。

一路走来，我们遇到过数不清的质疑、挑战和阻力，但我们仍然选择坚守理念，建设好我们的直营体系，希望能够让消费者享受到这种更加公平，透明，便利的购买体验。

此前，一位来自武汉的车主提供的信息显示，特斯拉交付专员以“我司怀疑此订单为拼多多或其他商家以您的名义下单。实际上构成向我司隐瞒真实下单信息，我司此前公告已经声明拼多多的该团购活动未经授权，您应当向付款购车的商家要求交付车辆或者退款”为由拒绝向车主交付。

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