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    拼多多关联公司申请拼夕夕商标 专家：或为商标保护

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    拼夕夕是很多网友熟知的对拼多多的别称，如今拼多多关联公司申请拼夕夕商标，成为网络热议的话题。拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册“拼夕夕”商标，国际分类为“33-酒”。专家表示此举或为商标保护，启用可能性不大。

    拼多多关联公司申请拼夕夕商标 主要定位为酒类
    拼多多关联公司申请拼夕夕商标

    其实早在2018年8月，上海寻梦信息技术有限公司就曾申请注册过多个“拼夕夕”的商标。天眼查APP显示，国际分类包括“科学仪器”、“网站服务”、“社会服务”等，目前商标状态多数显示为“等待实质审查”。

    值得注意的是，除上海寻梦信息技术有限公司外，上海实踏信息科技有限公司、永嘉县马途电子商务有限公司、赣州市承文家具有限公司等也申请过多个“拼夕夕”的相关商标，多数商标状态显示为“等待实质审查”。

    拼多多关联公司申请拼夕夕商标或为一种商标保护策略，至于是否会启用则可能性不大。

    其实，很多企业都会通过注册相关商标保护品牌，以我们熟知的老干妈为例。

    为保护“老干妈”品牌，老干妈公司申请注册了包括“老干妈”、“老千妈”、“老于妈”、“老干爹”、“老干爸”等192个商标，其中182个商标已成功注册，构筑起了牢固的商标护城河！

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