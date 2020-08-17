AMD Zen3一炮双响 16核4.8GHz桌面版曝光！

AMD今年7月份才推出了优化版的锐龙3000XT系列处理器，不过今年注定是AMD的丰收之年，Zen2刚改款，很快就要有Zen3处理器问世了。

Zen3是7nm Zen2架构的升级版，制程工艺从7nm（N7）升级到7nm+（N7P），Zen3架构同时会继续升级，提升IPC性能，合理幅度应该在10-15%。至于Zen2架构的大部分设计，包括小芯片、桌面最多16核、服务器最多64核、支持PCIe 4.0及DDR4等等，这些应该不变，接口也会继续兼容。

AMD此前已经多次表态2020年内会推出Zen3，不过呢，年内推出并不意味着一定是桌面版。

最新爆料称，AMD的Zen3首先会用于服务器版的EPYC处理器上，代号为Milan，预计年底前就会正式推出。

桌面版的Zen3在现在的官方路线图上还没公布代号，泄漏信息称代号为Vermeer，它可能会在今年底或者明年初问世，比EPYC版要晚一些。

此外，Zen3桌面版的频率可能会更高，目前曝光的测试版16核Zen基础频率3.5GHz，加速频率4.8GHz了，表现小有惊喜。

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