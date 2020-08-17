目前充电速度最快手机亮相：充电效率近100%

8月17日，今天iQOO在线上举行发布会，带来了业界期待已久的120W快充手机，而它就是iQOO 5 Pro。

从官方公布的细节看，iQOO5 Pro是旗下首款支持120W快充手机，其搭载了双电荷泵、双电芯串联方案，并且和行业首发6C电芯，加大充电电流。

此外，iQOO5 Pro还首发阵列式极耳结构电芯降低损耗；更有采用两颗TI的高功率密度电荷泵充电芯片，共同让充电转化率高达 98.5% 以上。

官方表示，更大更厚的散热面积和高导热凝胶材质，让散热更好，而iQOO5 Pro还提供24重全链路保障，并通过德国莱茵9大类共41项安全快充认证，其能智能判断休息时间，支持 100-240V宽电压输入，最高 65W PD兼容输出。

作为迄今为止综合实力最强的iQOO手机，iQOO 5支持120W超快闪充，同时是首台通过德国莱茵TÜV安全快充系统认证的120W超快闪充的快充手机。

官方科普，iQOO 5首发6C电芯，充电转化率由过去的97%提升至98.5%，仅需15分钟就能充入100%的电量，是目前充电速度最快的手机。

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