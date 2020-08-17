卖疯了！雷军抖音直播首秀创两项新记录：史无前例

8月11日伊始雷军十年演讲开启小米十周年系列活动，不仅推出小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊纪念版以及小米透明电视三款周年献礼作品，雷军更是在8月16日当天亲自上阵，以抖音直播首秀的方式，与米粉近距离互动，分享20款亲选好物。

据了解，雷军亲选好物清单中，不仅包含小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊纪念版、小米透明电视三款十周年献礼作品，更有米家数十款生态小家电。

根据小米官方信息，816雷军抖音直播首秀直播间成交额，2小时便突破“亿元”，截止今天早上9点，雷军抖音直播首秀成交总额已达到2.1亿元。其中，小米10至尊纪念版、Redmi K30 至尊纪念版及Redmi 智能电视 MAX 98’’分列三甲。

816当晚，雷军将两款重量级产品带进直播间：售价49999元的小米透明电视和售价29999元的Redmi 智能电视 MAX 98’’，成为当天单价最高的明星产品。

直播间内，雷军亲自挑选20件好物，展示出10年小米以及小米生态链企业在产品上的硬实力。米粉也用实际行动表达自己对小米进步之路的肯定，“2.1亿“的成绩单、5053万累计观看人数，创造抖音直播带货双新记录。

随着816雷军抖音直播秀的结束，小米十周年的系列庆典活动也宣告完美收官。从官方发布的战报信息来看，小米在线上和线下都取得了突破性的成绩。小米十周年庆典活动中，Redmi 智能电视 MAX 98’’单日销量突破1660台，成为明星产品。

816当天，雷军发给内部的全员信中说到，小米将重启创业征程，宣布百位合伙人计划，明确小米”手机X AIoT“的战略升级。保障小米在下一个十年中的竞争力，也践行了那句”相信自己，一往无前“。

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