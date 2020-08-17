鸿蒙手机终于来了 华为App生态基本已解决

据来自供应链的最新消息称，随着HMS(华为移动服务)生态的高速增长、外部环境压力的不断加大，华为已经在考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的智能手机。

据悉，华为其实一直都没有放弃鸿蒙系统手机，而之所以迟迟没有推出，最主要的原因就是此前基于鸿蒙生态的可用App比较少，会影响用户的体验和接受度，但是随着HMS的蓬勃发展，这个问题已经得到了很大程度上的解决。

根据华为给出的最新数据，HMS的全球月活用户已超过7亿，注册开发者已达到160万，并有超过8万个App集成了HMS Core。





经过一年多的发展，HMS Core已经发展到了5.0版本，能力开放覆盖七大领域的服务，包括应用服务、图形、媒体、人工智能、智能终端、安全、系统，更全面地开放华为“芯-端-云”能力。

余承东曾表示，华为HMS已经成为仅次于Android、iOS的第三大生态，华为的App Gallery也是Google Play、App Store之后的第三大应用市场。

鸿蒙1.0系统是一年前的华为开发者大会上正式发布的，鸿蒙2.0也即将在下个月的华为年度开发者大会上正式亮相，鸿蒙3.0也早已得到官方证实将在明年跟进，不过迄今为止，鸿蒙系统的应用范围很有限，仅仅用于华为、荣耀的智慧屏产品。

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