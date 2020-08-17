中方回应特朗普再签TikTok行政令 揭露了事件真相

近日，TikTok被禁事件引发全球关注，目前这一事件又有了全新的进展。中方回应特朗普再签TikTok行政令，阐明了TikTok禁令事件背后的真相。



中方回应特朗普再签TikTok行政令

会上有记者提问：14日，美国总统特朗普签署行政令，要求字节跳动公司在90天内剥离TikTok在美业务。特朗普称，有可信证据表明该公司可能采取威胁美国家安全的行动。中方对此有何评论？

赵立坚表示，近期中方多次就有关TikTok问题讲事实、讲真相、讲道理。这里我再补充两点。

第一，TikTok美国业务，包括总裁在内的公司中高管理层全部聘用美国人。TikTok服务器在美国，数据中心在美国和新加坡，运营团队全部实现了本地化。公司雇佣1500名美国员工并承诺创造1万个就业岗位。TikTok还对外公开了审核政策和算法源代码。

可以说，TikTok几乎满足了美方提出的所有要求，但它仍逃不过美国一些人出于强盗逻辑和政治私利对其采取的巧取豪夺，美国的一些政客非要无中生有、罗织罪名，置TikTok于死地。

第二，在美国一些政客眼里，“国家安全”仿佛成了美国给别国找事的“万金油”，成为这些人无理蛮横打压非美国企业的“尚方宝剑”。美国口口声声称TikTok等企业危害美国国家安全，但就连美国中情局有关评估报告也显示，没有证据表明中方拦截了TikTok数据或利用TikTok侵入用户手机。

美国有关智库也表示，仅仅因为某款应用软件属于中国企业就将其禁用的做法绝不是出于安全理由。这再次证明所谓自由、安全，不过是美国一些政客所奉行的“数字炮舰政策”的借口。

赵立坚指出，这种霸凌行径是对美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的公然否定，违反国际贸易规则，肆意侵害他国利益，也必将损害美国自身利益。我们敦促美方立即纠正错误，停止污蔑抹黑中国，停止无理打压别国企业。

对于微软是否能成功收购TikTok美国业务也有了最新的进展，目前距离最终时限已经不足一个月的时间，微软又将目标放到了TikTok英国的身上。

外媒报道称，微软公司考虑收购TikTok英国业务，这是除了已在讨论中的美国、加拿大、澳大利亚和新西兰业务以外，微软对于TikTok收购计划的又一次升级。

微软公司考虑收购TikTok英国业务，微软在英国收购TikTok的谈判显然要比收购TikTok美国业务要困难和复杂一些，毕竟英国没有命令禁止TikTok，并且表示出了一定的欢迎。

字节跳动也有计划把TikTok的总部搬迁至英国的打算。TikTok已经制定将总部从美国迁至伦敦的计划，正在等待英国政府公开发表支持声明。

不过，照目前的形势来看，微软在9月15日之前完成对TikTok美国业务的收购应该存在较大的可能性。微软已经证实，如果交易成功，它计划将美国用户的数据都转移到美国然后储存在当地。

微软表示：“微软将确保TikTok美国用户的所有私人数据转移到美国并留在美国。如果这些数据目前在美国境外存储或备份，微软将确保这些数据在转移后从境外服务器删除。”

微软公司考虑收购TikTok英国业务，微软的野心不至于美国业务，如果收购TikTok英国则在北美澳洲之外，对欧洲地区的业务收入囊总。此前就有报道称，微软的野心不止于此，微软想要的是TikTok全球。

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