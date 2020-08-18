苹果绝不敢贸然禁用微信 否则iPhone将从中国消失

微信禁令生效迫在眉睫，以苹果为首的一众美国企业纷纷加入反对者行列游说解除。如果说封禁TikTok影响的只是美国本土业务，那么封禁全球12亿活跃用户的微信则成为美国企业无法承受之痛。苹果绝不敢贸然封禁微信，否则iPhone将彻底从中国消失。





苹果绝不敢贸然禁用微信

01 美国企业最受伤

根据腾讯二季度营收报告显示，微信活跃用户突破12亿。如果我们把视角放大至全球来看，微信的用户数量和地域分布相较Facebook旗下WhatsApp仍存在相当大的差距。微信只在中文领域中流行，国内用户占比90%以上，因此美国禁令对微信可谓不疼不痒。

而在国内，微信不仅是社交应用，更成为连接衣、食、住、行、付等各个环节的第一流量入口。封禁微信，无异于把美国企业的产品与服务从微信的生态中剔除。如此“自残”做法显然无法得到美国企业支持，美国企业痛失中国市场成为微信禁令的直接受害者。

封禁微信的决定草率且鲁莽，无异于搬起石头砸自己的脚。

02 苹果受致命打击

而在一众美国企业当中，受伤最深的非苹果公司莫属。苹果公司目前几乎所有的产品和服务均面向于个人用户。近期网络疯传的民意调查显示：如苹果iPhone不能装微信，则99%的用户选择“换手机”，显然微信禁令对于苹果公司而言无疑是非常致命的打击。

事实上因为此前对华为的封禁，导致舆情对苹果iPhone极为不利。最终反映在销量上来看，华为凭借中国市场成为全球手机霸主，苹果iPhone销量受华为挤占跌出前三。知名分析师认为：若微信禁令生效，悲观预期苹果iPhone出货量将缩减25%至30%。

苹果营收中国占比25%，这意味着iPhone将在中国消失。

03 苹果一直在妥协

蒂姆·库克近些年把苹果引向万亿美元巅峰，很大一部分原因在于他踏准了中国市场的崛起，这其中包含了中国制造的崛起，以及中国市场的崛起。而为了搭乘这趟高速行驶的“列车”，苹果为中国市场一直在做妥协，比如云上贵州还有即将全面支持的北斗导航。



库克：我太难了（设计台词）

而在禁令面前，苹果这些年所做的努力和妥协都将付诸东流。尤其是在近些年苹果iPhone不再是引领技术创新的风向标，苹果在中国市场早已放下身段进行打折促销的大背景下。微信禁令将成为压垮骆驼的最后一根稻草，令苹果iPhone蒙受销量和舆论双杀。

微信禁令无异于宣判了苹果的死刑，且立即执行。

04 苹果绝不敢试险

中国对于苹果而言绝非25%的营收这么简单，苹果iPhone不仅在中国生产，更基于中国强大且低成本的供应链打造。禁令不仅会彻底摧毁苹果在中国的智能手机业务，还有可能从根本上改变苹果制造和销售的方式，令其成本剧增在全球市场失去竞争力。

尽管目前苹果公司在印度也开设了生产线，可以生产一些相对较低型号的iPhone手机，但更多是出于印度当地税收政策调节的考虑，苹果iPhone仍依托于中国制造走向全球。对于苹果而言，脱离中国市场是绝不可能的事情，至少目前苹果绝不反以身试险。

微信禁令搞错了是逻辑，在市场角度美企更需要中国。

05 别走三星的老路

基于以上可以断言，如果苹果贸然封禁微信必将导致iPhone在中国消失。苹果将成为三星之后，第二个在中国市场非正常退出的智能手机品牌。相对于一定偶发几率的电池爆炸来讲，不能使用微信的打击无疑更为直接。三星至今难以恢复失地，可见其伤害之深远。



贸然封禁微信必将导致iPhone在中国消失

当然苹果和三星的情况也有不同，当初三星在中国消失是因为傲慢，而苹果则同为微信禁令的受害者，也在为解除禁令做出积极的努力。或许苹果并不想走三星的老路，但在禁令面前一众美国企业左右为难。一旦禁令生效，对美国企业的伤害并不比我们轻。

缺失中国制造和中国市场，美国科技又能走多长远？

06 结束语

没有微信的iPhone要它何用，缺失受众的高科技情何以堪。

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