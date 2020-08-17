盒马确诊女员工发声：目前三人感染，活动轨迹公布

近日，盒马鲜生广东汕尾女员工陈某确诊为新冠病例引发全网关注。目前盒马确诊女员工发声，称其因孩子放暑假便带回老家，身体不适就医确诊放暑假，目前女儿儿子外甥女3人无症状感染。目前，所有密切接触过陈某的人都在接受隔离。



盒马确诊女员工发声

盒马确诊女员工发声这一事件其实只是一个普通的感染病例，之所以在网络上快速扩散，只要是因为加上了“盒马生鲜”的名头。其实人们真正焦虑的，是疫情期间通过外卖平台或者去线下超市来购买每日所需的生鲜以及食品是否存在被感染的可能。

据悉，陆丰市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室消息，该市于8月14日傍晚发现一例新型冠状病毒肺炎病例。患者为深圳市罗湖区水贝IBC盒马鲜生超市酸奶销售员。

陆丰市疾控中心迅速开展患者活动轨迹调查，对排查出来的密切接触者开展采样检测及隔离医学观察管理，对相关场所开展应急消杀，对在外地的密切接触者向有关单位发出协查函。

活动轨迹公布：

8月6曰上午：该名患者乘坐滴滴车（粤BDD4334）到深圳大芬地铁站转乘由深圳到汕尾市华侨管区方向的大巴（8:00班车，车牌粵N01956 ），于中午12时10分到达铜锣湖农场麻竹坑村。

8月6日中午：患者到内湖镇强兴家具店购买家具，送到南塘镇北湖村，后返回铜锣湖麻竹坑村，其间再无外出。

8月10日：患者从铜锣湖麻竹坑村前往南塘镇北湖村。

8月12日上午：患者前往华侨管区人民医院就诊，后到铜锣湖职工医院短暂停留，于当日傍晚18点20分到陆丰市人民医院就诊。

8月13日晚：患者转汕尾市人民医院隔离治疗。

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