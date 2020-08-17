周鸿祎称有的软件偷偷打开摄像头 用户竟浑然不知

很多软件App非法收集并上传用户隐私早已经是司空见惯的事情，但这种现象却屡禁不止。在8月15日的《ISC夜谈》上，周鸿祎称有的软件偷偷打开摄像头或者麦克风录音，用户竟然浑然不知。这些应用从中找一些关键词，来试图匹配用户第二天的兴趣爱好。



周鸿祎称有的软件偷偷打开摄像头

周鸿祎表示，这种行为不值得提倡，软件在采集用户数据时，消费者应有知情权和选择权，软件需通知用户，不能在用户不知情的情况下进行。

此外，黑客攻击单个人的概率不高，但像王思聪这样经常在网上嘚瑟的人容易被攻击。普通用户认为黑客与己无关的想法是错误的，因为黑客会攻击很多存储用户数据的网站或公司，在黑市里面，专人负责偷数据，并进行数据买卖、处理，已成产业链。

根据此前的爆料来看，QQ 浏览器曾被曝出偷偷调用摄像头事件，官方回应称，“经过测试发现确实存在调起摄像头动作，但这一动作并不会开启摄像头，更不会拍摄或记录。

无独有偶，百度输入法也曾被曝出在未唤醒语音输入时，存在偷偷录音的现象。百度对此回应显示输入法做了语音麦克风预热的优化，但目的是为了加快语音启动速度，解决用户反馈的语音识别丢字问题，并未进行录音处理。

此外，还有最近坊间非常流行的传闻。说是对着淘宝等电商软件重复大量地说一些产品的关键词，再打开这些电商软件时会有大概率被推荐相应产品，这就是周鸿祎称有的软件偷偷打开摄像头和麦克风收集用户隐私的情况，感兴趣的网友可以试试。

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