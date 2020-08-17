北京加油加气站作业区禁止扫码支付 中石化如此解释

出于安全的考虑，在加油站是禁止接打电话的，相信很多车主都知道相应的规定。但是随着移动支付时代的到来，让加油扫码支付也逐渐流行起来，同时也代理来了一定的安全隐患。继国内一些城市叫停加油站扫码支付后，北京也对加油加气站内使用手机的行为禁止了。



北京加油加气站作业区禁止扫码支付

北京市应急管理局、市公安局、市城市管理委、市商务局、市消防救援总队等五部门日前联合印发了《关于严格加油加气站内扫码支付等使用手机行为安全管理的通告》，其中明确，严禁在加油加气作业区内进行扫码支付等使用手机的行为。

近年来，随着智能手机的广泛应用，部分加油加气站内存在使用手机进行扫码支付等现象，形成安全风险隐患。为进一步加强本市加油加气站安全管理，防范安全事故发生,通告明确叫停了加油加气作业区内进行扫码支付的行为。

今后如需使用手机，顾客应在站房或辅助服务区内进行。同时，严禁开展各类易引导顾客在加油加气作业区内使用手机的宣传行为。对违反本通告规定的，将依法依规进行处理。

中国石化北京石油方面曾介绍，目前加油站正在主推一键加油和加油卡的支付形式，并没有开通移动扫码支付的渠道。

与现场扫码支付不同，一键加油是从APP线上直接下单，在进站前就可以实现，车主进站加完油后直接从系统上扣款，不需要再进行其他操作流程。

这种支付方式既方便，又安全，还能做到无接触，避免交叉感染。另外，中国石油北京销售也表示，正在主推不下车加油支付，而扫码支付要到室内进行。

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