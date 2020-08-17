微软公司考虑收购TikTok英国业务 其野心不止于此

对于微软是否能成功收购TikTok美国业务的最终时限已经不足一个月的时间，而微软的野心不止于此。外媒报道称，微软公司考虑收购TikTok英国业务，这是除了已在讨论中的美国、加拿大、澳大利亚和新西兰业务以外，微软对于TikTok收购计划的又一次升级。



微软公司考虑收购TikTok英国业务

微软公司考虑收购TikTok英国业务，微软在英国收购TikTok的谈判显然要比收购TikTok美国业务要困难和复杂一些，毕竟英国没有命令禁止TikTok，并且表示出了一定的欢迎。

字节跳动也有计划把TikTok的总部搬迁至英国的打算。TikTok已经制定将总部从美国迁至伦敦的计划，正在等待英国政府公开发表支持声明。

不过，照目前的形势来看，微软在9月15日之前完成对TikTok美国业务的收购应该存在较大的可能性。微软已经证实，如果交易成功，它计划将美国用户的数据都转移到美国然后储存在当地。

微软表示：“微软将确保TikTok美国用户的所有私人数据转移到美国并留在美国。如果这些数据目前在美国境外存储或备份，微软将确保这些数据在转移后从境外服务器删除。”

微软公司考虑收购TikTok英国业务，微软的野心不至于美国业务，如果收购TikTok英国则在北美澳洲之外，对欧洲地区的业务收入囊总。此前就有报道称，微软的野心不止于此，微软想要的是TikTok全球。

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