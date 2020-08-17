抖音、快手、淘宝，究竟是谁在看直播？O‘Ratings监测发布三大直播平台用户画像

中关村在线消息：近日，独立第三方监测服务商O'Ratings发布了最新一期直播用户观察报告。该报告中O'Ratings分享了抖音直播、快手直播、淘宝直播的三大平台直播用户画像，提供了年龄、性别、区域、消费水平、消费总量等数据，旨在为直播行业发展提供有力参考，帮助商业决策者更加客观地看待直播平台、更加理性地作出直播平台的相关决策。

不少直播行业人士阅读之后都表示报告中的数据分析打破了自己对直播平台的“固有认识“。所谓“固有认识”即人们对于事物先入为主的主观看法。虽然直播是近年兴起的新兴行业，但人们脑海中却已经形成了不少主观判断——诸如用户质素不高、主要分布在三、四、五线城市等等。O'Ratings三大平台（抖音直播、快手直播、淘宝直播）直播用户画像报告则从客观理性的数据切入，打破了这些主观的固有认识，下面让我们一起来看看吧！

固有认识一:玩直播的都是95后？

网友“小小很努力”是一位85后，她自己平时玩抖音，但是比较少看直播购物。今年疫情直播飞速发展，面对新闻中动则上千万的直播带货数字，“小小很努力”表示：“我觉得应该都是年轻人在看直播，95后比较多吧。”相信不少人都和“小小很努力”一样，认为直播电商一定是以年轻人为主的新兴事物。

O'Ratings报告中的数据则显示——直播电商的吸引力早已破圈。虽然整体数据呈现出年轻化趋势，但是在各个年龄阶层均有一定基数的分布。人们原本以为的“主流”直播用户，即18-25岁年龄段的用户，在抖音直播、快手直播、淘宝直播中的占比为：31.9%、25.1%和6.4%，没有一个平台超过或接近于50%。从平台纵向数据来看，抖音直播和快手直播在用户年龄分布上都呈现出年轻且均衡的趋势，但没有极端化现象，具体来说：抖音用户18-25岁占比31.9%、26-30岁占比33.0%、31-40岁占比20.0%，快手用户18-25岁占比25.1%、26-30岁占比23.1%、31-40岁26.6%。在淘宝直播的数据中，年轻人占比更小，18-25岁的用户仅占6.4%。淘宝直播的核心用户群集中在26-40岁，占比80.5%，41岁以上的用户甚至也超越了95后，达到13.2%。由此可见，直播带货早已不是年轻人的专利，也不是一小群人的狂欢，它已经逐渐成为中国当代核心群体的生活方式之一。





O'Ratings报告显示直播带货早已不是年轻人的专利，虽然呈现出先年轻化趋势，但是在各个年龄阶层均有一定基数的分布，它已经逐渐成为中国当代核心群体的生活方式之一。

固有认识二：直男们不看直播购物？

每一句“买它”的背后是否都是一群非理性的女性消费者在疯抢？！得女粉者得天下似乎是长久以来营销圈内的固有认识。Maggie作为市场营销方面的专家表示：“直男永远不是商家主攻的对象。即使我们想要卖男性产品，我们也会想办法感动女性消费者，她们才是真正的决策者。”

O'Ratings报告中的数据则指出——虽然女性依然还是主力军，但是男性比例并非如想象中那么低。三大平台中男性比例都不低于30%，换而言之每个直播平台均有近1/3的男性用户，其中快手占比高达到41%。





O'Ratings报告显示三大平台直播用户中男性比例都不低于30%，也就是说每个直播平台均有近1/3的男性用户

固有认识三：直播间是三四五线城市的天下？

关于直播另一常见的“固有认识”和地域有关。相信一定有人告诉过你，之所以有那么多人看直播是因为中国很大，有很多非一线城市的，尤其是来自三、四、五线城市的人们在看直播。就连部分业内人士也无法摆脱这样的“偏见“，认为有些平台不适合做品牌总裁或者企业层面的直播，因为它无法辐射到一线城市。

O'Ratings报告中的数据则指出——用户地区占比基本上与经济发展成正比，相对发达的一线城市在各个平台上都有用户。从纵向数据来看，淘宝和快手的用户分布较为集中，TOP10的地域分别占了所有用户的98.9%和82.5%。从地域分布来看，抖音和淘宝的南方用户较多，快手的北方用户较多。值得关注的是：广东、河南、江苏三个省份在三个平台上都排到了TOP10，其中广东在抖音占比10.1%位居第一、在淘宝占比20.9%位居第一、在快手占比8.4%位居第四。这与广东省人口居中国首位、广东国内生产总值连续居全国第一位，以及长期位于改革开放前沿阵地融合经济、文化、科技的开放思维有着密不可分的关系。













当主观的“固有认识”碰撞客观的“数据监测“，许多成见不攻自破。未来，独立第三方监测服务商O'Ratings将继续关注直播行业热点，以客观数据提供可靠依据，帮助商业决策者更加客观地看待直播电商行业、更加理性地作出直播电商相关决策。

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