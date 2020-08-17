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    分析师预测：4G版iPhone12明年年初发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间8月17日，据MacRumors报道，近日知名投资机构Wedbush Securities的分析师在一份投资者报告中表示，苹果仍计划在今年秋天发布5G版iPhone12。而在明年年初，4G版iPhone12则计划在明年年初公开。

    分析师预测：4G版iPhone12明年年初发布
    分析师预测：4G版iPhone12明年年初发布

    据了解，明年年初推出的这款iPhone12相比今年发布的售价会更低，并且不支持5G网络，售价将会被定在800美元左右。同时，这份投资者报告中同样提及了5G版iPhone12的价格，他们认为5G版iPhone12的定价应该不会高于iPhone11 Pro系列。

    此前知名爆料人Jon Prosser对外表示，苹果今年下半年的新品将会分为两次发布。其中，iPhone12预计将在今年10月正式发布，同时iPad和Apple Watch新品将在9月7日发布。

    Apple Watch Series 6和新款iPad将通过新闻稿的形式来公开。苹果选择将这两款产品在iPhone12之前推出其实让大多数人都有些意外。不过，由于现在iPhone12的发布时间开始不确定，因此也让其他产品率先发布。

    （本文图片来自互联网）

    （7504983）

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