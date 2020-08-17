拼多多团购特斯拉车主顺利提车 法律专家如何评判

拼多多团购特斯拉车主终于顺利提车了！8月16日，有位来自上海的拼多多团购车主表示，已经成功提车，并已为车辆办理保险。拼多多团购特斯拉车遭拒付事件引起来了广泛关注，如今能够顺利提车也算是不错的解决。那么这件事从法律角度如何评价呢？



拼多多团购特斯拉车主顺利提车

事情的来龙去脉是这样的额。近期连锁汽车销售机构宜买车在拼多多平台推出特斯拉拼团活动，特斯拉Model 3的拼团价仅为每台25.18万元，而同款车型的官方指导价在减去新能源汽车补贴后为27.155万元，拼多多价格比官方售价优惠近2万元。

特斯拉随即发布声明，表示未与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作。拼多多也回应称，车辆是正品，补贴也是真的。



拼多多团购特斯拉车主顺利提车

与上海车主顺利提车形成鲜明对比的是，武汉车主被特斯拉单方面拒绝交付，随后官网订单被取消。就在上海车主提车的前一天，8月15日晚间，特斯拉方面称，在拒绝向一名来自湖北武汉的拼多多团购车主交付车辆后，已经关闭了这名车主的Model 3订单。

多位消费维权专家和法律人士也对特斯拉“拒交门”发表了看法。中国消费者协会专家委员会专家、北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌认为，特斯拉的条款中并未禁止消费者购车时找第三方代付，因此车主的行为并不违反“禁止转卖”条款，特斯拉单方面拒绝交付才是违约。

“宜买车和消费者之间的关系不是特斯拉车辆的买卖关系，双方是委托支付的关系，宜买车受消费者委托，代为支付了汽车价款。”邱宝昌说，“消费者在特斯拉官网下单，是与特斯拉签订的电子合同，现在单方面拒绝交付或取消订单，都是违约行为。”

汽车法律专家、北京朗诚律师事务所主任武峰也表示，发生两个或两个以上买卖合同关系，这才叫转卖，事件中并不存在“车辆先卖给拼多多，拼多多再卖给消费者”的情况，拼多多和宜买车的角色只是代消费者支付购车款，在法律上是没有禁止的。

邱宝昌还指出，特斯拉不应该歧视消费者，对车主区别对待。“在市场上做大做强的经营者都是依法经营，维护消费者合法权益，重视并尊重消费体验，经营者绝不能仅凭一时的技术、销量领先，忽视了对消费者权益的保护和消费者感受，切记赢得消费者的信任才能赢得市场。”邱宝昌说。

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