美允许五角大楼延后执行华为禁令 美企为何反对禁令

据美国《防务新闻》网站报道，特朗普政府授予美国国防部一项关于“华为禁令”的豁免权，该部门的禁令执行可延后至9月30日。美允许五角大楼延后执行华为禁令，允许五角大楼的承包商在期限内仍可继续使用华为等中企的产品设备。



美允许五角大楼延后执行华为禁令

这项禁令原定于今年8月13日生效，它将禁止美国政府与供应链中包含华为等5家中企设备产品的公司签订（承包）合同。这5家中企包括华为、海康威视、大华、海能达、中兴。美国政府承包商需要证明，他们公司不会使用这些中企的产品，除非获得政府豁免权。



美允许五角大楼延后执行华为禁令

据悉，美允许五角大楼延后执行华为禁令，寻求临时豁免权是为了美国国防部可以继续执行采购行动，为部队提供装备和其他供给。早在今年5月，美国国防部副部长艾朗·洛德指出，如果不给承包商们足够适应禁令的缓冲时间，这将会使国防工业基地陷入混乱。

而在疫情中备受打击的美企已经迫不及待地出来喊停禁令，并要求禁令推迟，他们认为这一禁令是在自找麻烦。当时，代表上千家美企的美国国防工业协会表示，当前不是“封杀”华为等中企的时候，而是应该更加关注美国如何从新冠疫情危机中恢复。

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