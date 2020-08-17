早报：美科技巨头联名上书 国内首张数字银行卡发行

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看两条美国的政策对科技产业的新动向。

美52家科技企业联名反对特朗普人才禁令





包括苹果、谷歌、微软在内的52家美国科技企业联名向美国联邦地区法院提交意见书，希望撤销特朗普政府冻结部分工作签证的行政命令。

据悉，行政命令中冻结部分工作签证涉及众多科技行业海外人才，若行政命令生效，将对这些科技巨头带来巨大影响，甚至难以维持日常工作。

美国临时豁免 五角大楼可继续用华为设备





美国在8月13日生效了新的采购禁令，禁止联邦政府采购华为、中兴等中国企业的产品和服务，但有消息指出，特朗普政府给力五角大楼临时豁免权，允许他们继续使用中国制造的电信设备。

越来越多的科技企业老板下场亲自直播带货了。

雷军抖音直播带货 两小时破亿





小米董事长兼CEO雷军在昨天晚间带来了他的带货直播首秀，根据小米官方公布，在雷军直播两小时后销售额突破了1亿元。除了带货以外，雷军还在直播时聊了多款产品背后的故事，并表示会考虑第二场直播。

下面是两条产业新闻。

百度发布百度闪付卡 系国内首张数字银行卡





百度正式发布百度闪付卡，采用虚拟借记卡发卡系统，系国内首张数字银行卡。百度闪付卡内置在百度App中，可提供普惠信贷、零钱理财、移动支付和生活缴费等综合金融服务。

此次百度是与百信银行进行合作，后者为首家以电子银行卡发卡成员的身份加入银联的机构。

京东携程宣布达成战略合作





京东与携程宣布达成战略合作，双方将在用户流量、渠道资源、跨界营销、商旅拓展、电商合作等方面开展合作。

根据协议，携程将为京东集团提供实时产品库存和更好的产品价格，京东则将接入携程产品供应链并开放京东平台用户流量。

最后来看一条游戏方面新闻。

Xbox部门老大：微软并不关注主机销量





微软Xbox部门老大Phil Spencer在一次活动中表示，传统主机大战已经结束，Xbox更关注的是玩家获得的游戏服务体验，而非主机的销量。他表示，如果Xbox关注的是主机销量，就不会登陆PC和跨时代，更不会有xCloud云游戏。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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