微信在美国下载量激增 网友：特朗普封啥啥火

特朗普此前针对华为的全面封禁和无情打压，没想到不仅没有打垮华为，反而让华为在近期成为全球手机出货量第一。而在此前不久刚刚签署的微信TikTok禁令也有同样的神奇效果。根据国外的数据分析公司透露，近期微信在美下载激增41%，特朗普封啥啥火。



微信在美国下载量激增

美国总统特朗普6日宣布，将在45天后禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。美国政府在9月中旬如何禁用微信目前尚不清楚。它可以要求苹果和谷歌从应用商店中移除微信，或者要求微信停止向美国用户提供访问或更新。

目前，特朗普的这一决定已经引发了广泛的担忧。当地时间11日，十多家美国大型企业与白宫官员进行通话，对特朗普计划“封杀”微信的举措表示担忧。这些公司表示，特朗普政府这一行政令可能会削弱公司在中国的竞争力。

而在最近的一起新闻发布会上，有记着问道如何看到苹果等一众公司反对微信禁令的事情，微信禁令会严重影响iPhone的销量。

没想到特朗普只是轻描淡写的回了一句：那又怎样？

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