薇娅李子柒当选全国青联委员 专家学者如何评价

以前提起网红或者主播，人们总是带着有色眼镜来看。但随着直播的高度发展，薇娅、李子柒当选全国青联委员，也让人们对产生了全新的认知。薇娅李子柒当选全国青联委员，专家学者给又是如何评价的呢？是支持还是反对呢？

据报道近日第十三届全国青联委员正式产生，一共有1375名年轻人入选。值得注意的是，今年的委员名单中出现了很多新青年，诸如网红销售、网络主播、电子竞技员、涂鸦师等，备受年轻人关注与推崇的淘宝第一主播薇娅、美食短视频网红李子柒等都入选其中。

些新青年在网络上具有强大的号召力，在青年中极具人气和影响力。而在现实中他们也在努力做青年表率，参与各种公益活动，向青年传递正能量。



薇娅李子柒当选全国青联委员

比如薇娅，以助力复工复产等多种形式发起或参与公益活动，并援助了37所贫困地区学校。不久前，洪涝灾害在我国多地泛滥，她们还向安徽庐江捐赠了200多万款物，随后又向江西余干捐赠116万抗洪物资。



薇娅李子柒当选全国青联委员

文化学者贾静楠认为，李子柒视频美化了中国农村生活，并不能代表全部农村，但其中的劳作和生活方式、饮食服饰、手工艺品等内容，传递出中国传统文化和审美意蕴，田园牧歌式的影像满足了国内外一些观众对于传统中国的想象，说明中国文化可以创新手段发扬光大。

在北京大学中文系教授张颐武看来，李子柒视频让外界看到了中国年轻人生活方式中别有意趣的一面，对于增进世界对中国的理解、破除刻板印象有积极意义，而这种大众文化传播方式更有着独特优势。

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