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    以色列将禁止中国技术参与5G建设 又是美国从中作梗

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    以色列将禁止中国技术参与5G建设，这一次又是美国从总作梗。据路透社报道，美国官员于当地时间8月14日透露，以色列和美国即将达成协议：以色列将禁止中国技术参与5G建设。根据协议，以色列将承诺在其下一代5G移动通信网络中不使用中国技术。

    以色列将禁止中国技术参与5G建设 又是美国从中作梗
    以色列将禁止中国技术参与5G建设

    根据该报告，该官员表示，可能在“几周内”签署谅解备忘录。该官员还证实了《耶路撒冷邮报》上次报告中引用的内容。耶路撒冷邮报曾援引一位不愿透露姓名的美国官员的话说，美国“对以色列将……选择只允许受信任的供应商访问其5G网络持乐观态度”。

    据路透社报道，以色列将禁止中国技术参与5G建设，源自于美国一直担心中国在5G基础设施市场中的主导地位，并继续向其盟国施加压力，将华为设备排除在其网络之外。在一定程度上，这将通过美国国务院提出的所谓“清洁网络”计划来实现。

    针对以色列将禁止中国技术参与5G建设，中国外交部发言人赵立建14日在例行记者会上说，在全球化时代，所有国家应通过磋商与合作分享5G的发展。将5G问题政治化和小圈子参与的做法不利于5G的发展，违反了公平竞争的原则，不符合国际社会的共同利益。我们完全相信，国际社会可以看到美国政客的本色，对美国的欺凌行为说“不”，干扰其他国家的5G网络建设与合作，并保持公平，公正，开放和公正。非歧视性的商业环境。

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