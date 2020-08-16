    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone 11（4GB/64GB/全网通）

    苹果iPhone 12电池容量缩水近30%，别问为什么，用就行了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    根据外媒的最新爆料称，即将发售的苹果iPhone 12电池容量确定缩水近30%，这又是怎么一回事呢？

    根据韩国相关机构的认证信息爆料来看，iPhone 12相较上一代产品的电池容量都存在较大幅度的缩水。

    苹果iPhone 12电池容量缩水近30%，别问为什么，用就行了
    iPhone 12

    其中，iPhone 12少了883mAh，降幅超过28%。iPhone 12 Pro少了231mAh，iPhone 12 Pro Max少了282mAh。

    不过别担心，根据已经拿到iPhone 12真机的媒体爆料称，苹果iPhone 12虽然电池容量小了，但是实测的续航时间居然更长了。

    苹果iPhone 12电池容量缩水近30%，别问为什么，用就行了
    iPhone 12

    根据首个曝光的续航测试结果来看，与iPhone 11相比，iPhone 12 Pro的续航时间多了3小时30分钟，而iPhone 12 Pro Max也多了2小时50分钟。

    怎么样，是不是很厉害，不用说这自然是5nm制程工艺的A14处理器发挥了神威。

    更先进的半导体工艺不仅可以在单位面积内继承更多的晶体管，而且还能够显著降低功耗，这就是苹果iPhone 12电池容量缩水30%，续航反而提升的根本原因。

    世界上最无聊的事情是什么，那就是讨论苹果iPhone的配置，比如内存多大，电池容量多大，讨论这些真的是没有什么实际意义。

    苹果iPhone 12电池容量缩水近30%，别问为什么，用就行了
    iPhone 12

    因为相对于安卓生态一套系统适配百样手机，苹果iPhone封闭的生态更像是量身定制，别看配置要看体验，苹果不可能让卡顿或者存在明显体验瑕疵的产品问世。

    所以关于iPhone的配置，别问，用就行了。

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    领券满5000减1100

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 4399元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果iPhone 12电池容量缩水近30%，别问为什么，用就行了http://news.zol.com.cn/750/7504775.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7504775.html report 1178 根据外媒的最新爆料称，即将发售的苹果iPhone 12电池容量确定缩水近30%，这又是怎么一回事呢？根据韩国相关机构的认证信息爆料来看，iPhone 12相较上一代产品的电池容量都存在较大幅度的缩水。iPhone 12其中，iPhone 12少了883mAh，降幅超过28%。iPhone 12 Pro少了231mA...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：iPhone 12电池缩水30%
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone 11相关文章

    买5G手机之前必看 除了价格你还需要掌握这些知识点iPhone 11国行版64GB内存 售价4199元

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品