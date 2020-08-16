苹果iPhone 12电池容量缩水近30%，别问为什么，用就行了

根据外媒的最新爆料称，即将发售的苹果iPhone 12电池容量确定缩水近30%，这又是怎么一回事呢？

根据韩国相关机构的认证信息爆料来看，iPhone 12相较上一代产品的电池容量都存在较大幅度的缩水。



iPhone 12

其中，iPhone 12少了883mAh，降幅超过28%。iPhone 12 Pro少了231mAh，iPhone 12 Pro Max少了282mAh。

不过别担心，根据已经拿到iPhone 12真机的媒体爆料称，苹果iPhone 12虽然电池容量小了，但是实测的续航时间居然更长了。



iPhone 12

根据首个曝光的续航测试结果来看，与iPhone 11相比，iPhone 12 Pro的续航时间多了3小时30分钟，而iPhone 12 Pro Max也多了2小时50分钟。

怎么样，是不是很厉害，不用说这自然是5nm制程工艺的A14处理器发挥了神威。

更先进的半导体工艺不仅可以在单位面积内继承更多的晶体管，而且还能够显著降低功耗，这就是苹果iPhone 12电池容量缩水30%，续航反而提升的根本原因。

世界上最无聊的事情是什么，那就是讨论苹果iPhone的配置，比如内存多大，电池容量多大，讨论这些真的是没有什么实际意义。



iPhone 12

因为相对于安卓生态一套系统适配百样手机，苹果iPhone封闭的生态更像是量身定制，别看配置要看体验，苹果不可能让卡顿或者存在明显体验瑕疵的产品问世。

所以关于iPhone的配置，别问，用就行了。

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