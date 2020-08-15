特斯拉拒绝交车 律师：没有“转卖”证据，法院不会支持

中关村在线消息：8月14日，特斯拉被曝拒绝向拼多多“限时秒杀”频道团购车主交付Model3，引发轩然大波。特斯拉表示，消费者涉嫌违反了订购条款中的“禁止转卖”条款，于是取消了订单。对此，多位法律人士还原事件经过后认为，特斯拉的做法构成合同违约，法院大概率会支持消费者维权。





▲目前披露的特斯拉订购协议显示，订车客户和身份信息均为消费者本人。

根据目前媒体披露的信息，车辆是由消费者在特斯拉官网下单，购车合同是由消费者与特斯拉签订，拼多多和经销商宜买车仅在支付环节为消费者提供补贴。北京志霖律师事务所律师赵占领认为，消费者自己在特斯拉官网下单购买，在最后付款环节由拼多多或平台商家代付，这并不能认定为违反了特斯拉订购条款的转卖行为。

“这种代付方式是为了保障平台补贴消费者购买行为的真实性，本质上而言消费者与拼多多及宜买车达成的是'垫付协议'，拼多多及宜买车的代付行为并不违法。”赵占领说。值得注意的是，特斯拉的订购条款也并未禁止消费者购车时找第三方代付。

“只要消费者下单并完成支付，特斯拉就理应履行约定，取消订单、拒绝交付车辆做法没有法律依据，构成合同违约。”赵占领表示。

上海大邦律师事务所高级合伙人游云庭也有类似看法。游云庭表示，判断消费者在特斯拉官网下单是否有效，还要看特斯拉订购条款的具体内容，根据已有信息，法院大概率不会支持特斯拉解除合同，特斯拉应继续履行合同并承担违约损失。

订购条款显示，特斯拉对“转卖行为”的认定主要有两个方面：构成转卖，或者认定为其他非善意目的的订单。“转卖是要平台或平台商家先把车买下，再卖给消费者，而此次事件中，是消费者本人直接在特斯拉官网下单，没有任何证据证明这是'转卖行为'。”游云庭说。

而“其他非善意目的的订单”，则解释的弹性较大。游云庭表示：“虽然特斯拉可以给出很多非善意的说法，比如未经授权销售、未经授权进行市场活动等，但为了维护交易安全，我国法院对于已经缔结的合同的解除向来持非常慎重的态度。”

“如果一方要解除合同的，必须给出非常有力的依据。”游云庭说，“特斯拉需要证明，这个订单给特斯拉的利益造成了重大损害，这个难度是相当高的，我觉得法院不会支持特斯拉的主张。”

游云庭表示，特斯拉单方面解除合同的行为缺乏法律依据，如果消费者起诉特斯拉，要求其继续履行合同的并承担违约损失的，法院大概率会支持。

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