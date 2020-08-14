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    拼多多“秒拼”小二回应“5辆特斯拉”事件：不存在订单转卖，支持消费者维权，积极落实交付

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：8月14日下午，特斯拉称，已拒绝向拼多多“限时秒杀”频道团购车主交付Model3，并声称这批消费者涉嫌违反了特斯拉“禁止转卖”条款。特斯拉会依据合同违约条款单方面取消此订单。

    拼多多“秒拼”小二回应“5辆特斯拉”事件：不存在订单转卖，支持消费者维权，积极落实交付

    对此，拼多多“秒拼”事业群小二乐福表示，从这名消费者处已证实，该车辆系消费者本人与特斯拉签了订购协议，消费者本人自用且无任何转卖意愿和意图，其购车用车也并未有任何“恶意”。

    乐福表示，对于特斯拉拒绝履行与消费者订立的合同，作为“补贴”方的一名行业小二，对此表示遗憾，支持消费者依法维权，并将积极落实车辆交付工作。

    乐福表示，消费者理应被善待。招牌大了，不应豪横，店大了，不应欺客；手握先进技术，更应心态平和，积极善待消费者信任。

    附录：拼多多小二乐福回应“5辆特斯拉”事件全文：

    希望消费者能被善待

    今日下午，特斯拉方面称，已拒绝向拼多多“限时秒杀”频道团购车主交付Model3，并声称这批消费者涉嫌违反了特斯拉“禁止转卖”条款。特斯拉会依据合同违约条款单方面取消此订单。

    作为一名秒拼事业群小二，我从消费者处了解到情况如下：

    1、该消费者主动告知了特斯拉，自己接受了拼多多的补贴。但确系其本人与特斯拉公司独立签署订购合同，消费者本人在特斯拉官网下单并且不会转卖，只会自用情况下被特斯拉明确拒绝交付的。

    拼多多“秒拼”小二回应“5辆特斯拉”事件：不存在订单转卖，支持消费者维权，积极落实交付

    2，拼多多与宜买车，根据活动承诺，已经为该名消费者提供2万元车款补贴。

    3，特斯拉拒绝履行与消费者订立的合同，作为补贴方对此表示遗憾，但我们支持消费者依法维权，并积极落实车辆交付工作。

    我个人认为，招牌大了，不应豪横；店大了，不应欺客；手握先进技术，更应心态平和，积极善待消费者信任。

    火箭发射上天了，依然能接地气并保持幽默，四海之大，有几人欤？

    （7504508）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多“秒拼”小二回应“5辆特斯拉”事件：不存在订单转卖，支持消费者维权，积极落实交付http://news.zol.com.cn/750/7504508.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7504508.html report 1409 中关村在线消息：8月14日下午，特斯拉称，已拒绝向拼多多“限时秒杀”频道团购车主交付Model3，并声称这批消费者涉嫌违反了特斯拉“禁止转卖”条款。特斯拉会依据合同违约条款单方面取消此订单。对此，拼多多“秒拼”事业群小二乐福表示，从这名消费者处已证实，该车辆系...
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