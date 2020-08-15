烧钱签约游戏主播的时代已经过去了

距离第一次传出合并消息已经过去了两个月的时间，斗鱼直播与虎牙直播合并的消息再起波澜。腾讯第三次向斗鱼和虎牙提出合并的相关建议，这表明烧钱签约游戏主播的时代已经过去了。





同一赛道养多匹马规矩变了

过去几年里，整个行业对于腾讯最津津乐道的一件事就是他们经常在同一个赛道中投入不止一款产品。其中，游戏和社交领域是最为明显的。他们会直接让旗下两家不同工作室推出同一类型的游戏，QQ与微信则是一个更为成功的案例。



腾讯注资的公司也不例外。斗鱼直播和虎牙直播都是腾讯大规模持股的公司。加之腾讯自家的企鹅直播，凸显了腾讯希望能够在游戏直播领域获得更多市场份额的一大例证。

市场繁荣但也烧不起钱了

与全球经济形势下行相逆，游戏行业呈现出一种蓬勃发展的态势。与过去“财大气粗”时候相比，腾讯面对游戏这个朝阳产业也变得更加小心。用句直白的话来说，腾讯也烧不起钱了。他们不再希望把鸡蛋放在两个篮子里，而是将优势资源整合并重拳出击竞争对手。这样的大环境下，斗鱼与虎牙的合并变得顺理成章。

遭遇竞争对手两头夹击

促成腾讯下定决心整合斗鱼与虎牙，除了整个外部环境之外，以下2个竞争对手们来势汹汹地双面夹击，也让腾讯不得不放弃内斗，团结一致面对竞争对手。

字节跳动最猛

字节跳动系毫无疑问是腾讯最大的一个竞争对手。如果局限在游戏视频和直播领域，其所属西瓜视频不示弱，增长势头毫无疑问是异常明显的。西瓜视频2018年开始上线直播功能，自此之后游戏行业开始在字节跳动旗下视频平台投放广告，并拉到了千万级别的用户数量。



快手也不省油

腾讯需要面对的竞争对手除了西瓜视频之外，自然还有快手。今年的ChinaJoy2020上我们也看到在其他公司收缩展台的时候，两家企业依旧保持着一个较大的展台，足见对于游戏业务的重视。

快手在本届ChinaJoy上更是直接公布了他们现阶段游戏直播领域的一个成绩单。快手游戏直播月活突破2.2亿，游戏短视频月活超过3亿。这样的成绩已经超越了斗鱼和虎牙。另外在游戏公会综合分成上，快手也是一线平台中最高的。

整合后斗鱼迎来转机

根据现有传闻来看，斗鱼与虎牙一旦合并，两者的产品仍将独立，但双方的内容则会打通。从主播资源来看，斗鱼一直是落后于虎牙的，打通后斗鱼将直接补足他们在主播资源上的短板。

然而，从平台的用户粘性来看，斗鱼是优于虎牙的。斗鱼与虎牙最大的不同就是拥有鱼吧这个类似贴吧的功能。这个功能可以更好的聚集用户，从而提升用户粘性。一旦两者内容资源打通之后，斗鱼的运营也极大可能迎来转机。

结语

互联网行业在乱战之后，不烧钱时表明整个市场资源接近定局。

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