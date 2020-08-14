早报：苹果股价创历史新高 深圳地铁惊现华为站

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

iPhone的销量，突破了第二季度的纪录。

苹果美国第二季度售出1500万iPhone 突破历史记录





据Canalys分享的一份新报告显示，苹果在2020年第二季度在美国售出了约1500万部iPhone，在美国创造了新的纪录。苹果的iPhone11设备的出货量比去年的iPhone XR多出15%。最引人注目的是，iPhone SE推动了苹果季度市场份额增长到47%。

苹果的股价，也再次刷新了历史记录。

苹果股价创历史新高 市值逼近2万亿美元





受到订阅捆绑包的影响，昨天晚间苹果股价上涨1.6%，报收459美元，创历史新高，市值逼近2万亿美元。苹果公司计划推出一系列订阅服务捆绑包，以便让用户以更低的价格订阅该公司的几项数字服务。“Apple One”订阅捆绑包将包括苹果的音乐、电视、游戏、新闻、健身和存储等服务。

贝壳找房历经长时间准备后，终于上市了。



贝壳找房纽交所正式上市 发行价20美元





昨天晚间，贝壳找房在纽交所成功挂牌上市，股票代码为BEKE。发行价定为20美元/ADS，将发行1.06亿股 ADS。贝壳找房CEO彭永东致辞表示，未来十年，贝壳会有更大的发展。“贝壳从事的行业注定是非常艰难的选择，做难而正确的事情是我们这个组织的DNA。”

英特尔的下一代处理器，终于发布了。



英特尔发布下一代处理器Alder Lake：能耗比出色





近日，英特尔公布了下一代处理器Alder Lake，这是一款混合架构处理器，英特尔称将提供出色能耗比。英特尔Alder Lake与已经发布的LakeField同属于HYBRID混合架构处理器，但是Alder Lake加上了Performance的前缀，即拥有更高的性能。

深圳地铁站10号线通车，新开通了华为站。



深圳地铁10号线8月18日通车 惊现华为站





经历了3个多月的空载试运行，深圳首条南北向的10号线地铁将在8月18日开通。据华为心声社区表示，华为片区相关的三个站口分别是贝尔路站、华为站、岗头站。这条沟通深圳南北，肩负着均衡城市路网客流使命的线路开通后，将结束坂田基地周边不通地铁的状况。

斗鱼之后，新浪微博也公布了他们对于吃播的处罚。



微博回应出现大量吃播催吐内容 采取多项处罚





近日，新浪微博发布最新微博社区公告，微博近日将对以量大多吃、食量惊人为噱头，以假吃催吐为手段吸引流量的视频和直播进行限制，会根据具体情况对相关内容采取删除、停止直播、禁言和关闭账号等处置措施。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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