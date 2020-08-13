2020厨卫行业新零售与渠道运营高峰论坛顺利召开

摘要：中关村在线携手雅乐思厨卫发布“产业互联网 厨电新玩法”

2020年8月8日，以“新渠道·新零售·新玩法”为主题的2020厨卫行业新零售与渠道运营高峰论坛暨雅乐思&ZOL智慧零售区域运营商政策发布会在广东中山雅乐思工厂总部成功举办。

本次高峰论坛采用线上线下结合的方式，家电行业大咖云集，论坛现场汇聚了各方精深智慧，观点热辣独到，得到了来自全国代理商、零售商们的一致认可。雅乐思集团公司董事长夏云彪、ZOL副总裁/ZOL智慧零售CEO陈晨、雅乐思商厨事业群总裁卢燕平、V获客家电深度服务营销策划机构联合创始人苏照坤、雅乐思厨卫电器有限公司总经理李永成、雅乐思炊具公司总经理谢高南等重要领导作为嘉宾出席活动。





峰会上，ZOL副总裁/ZOL智慧零售CEO陈晨做了“产业互联网 厨电新玩法”的主题分享。陈总指出，互联网后时代厨电行业的机遇就在拥抱产业互联网，而产业带精工制造、互联网平台高效直供、线上线下运营结合则是产业互联网的核心。陈总介绍，在过去几年，ZOL智慧零售平台通过供应链的整合、SaaS的技术服务及业务的增值，在线下已经连接了超10000家会员零售商；雅乐思作为一家历史悠久、产品过硬且十分具有行业影响力的制造企业，二者之间的强强联合必定能对厨卫行业产生深远影响，ZOL智慧零售的产业大数据将能够帮助雅乐思厨卫的产品打开新的市场，促使其产品反向定制，生产经营模式转型升级，从而为厨电行业创造出新的市场增量。





陈总还和大家分享了ZOL智慧零售对家电行业产业互联网的发展规划，鼓励更多代理商和渠道商一起加入ZOL智慧零售体系成为ZOL城市拍档，为私域零售商提供本地化、个性化的服务，最终成为ZOL中关村在线产业互联网模式核心板块，完成后互联网时代的角色转变。





随后，从生态化生意、产业互联网和社群新零售的角度，V获客家电深度服务营销策划机构联合创始人苏照坤为全国零售商全面解密了雅乐思模式。苏总表示，以ZOL智慧零售工具为核心的新零售工具系统是助力门店提高成交率的有效工具。





最后，雅乐思厨卫电器有限公司总经理李永成通过雅乐思二十多年来的积累的专利荣誉和技术经验，向来宾展现了雅乐思被誉为“厨卫行业的富士康”的强大的品牌力、产品力，并现场发布了论坛当天的商品和支持政策。





随着本次高峰论坛圆满落幕，ZOL智慧零售将联合雅乐思进行更多环节的交流合作，持续加速厨卫行业生产、销售、运营、品牌及零售商等各个环节的深度连接，共同提升产业效率，完成产业互联网布局。

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