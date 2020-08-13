中关村在线消息：北京时间8月13日，据国外媒体MacRumors报道，近期知名爆料人Jon Prosser对外表示，苹果今年下半年的新品将会分为两次发布。其中，iPhone12预计将在今年10月正式发布，同时iPad和Apple Watch新品将在9月7日发布。



传iPhone12将在10月发布 iPad提前一个月

据了解，Apple Watch Series 6和新款iPad将通过新闻稿的形式来公开。苹果选择将这两款产品在iPhone12之前推出其实让大多数人都有些意外。不过，由于现在iPhone12的发布时间开始不确定，因此也让其他产品率先发布。

此前，知名爆料人@Komiya在推特上有关苹果今年秋季新品发布会的诸多信息，也包括iPhone12的价格。@Komiya表示，iPhone12将会推出四个版本，分别为iPhone12 5G、iPhone12 Max 5G、iPhone12 Pro、iPhone12 Pro Max，起售价格为699美元。

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