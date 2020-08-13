早报：微软Surface Duo公布 斗鱼回应部分吃播浪费

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

微软的双屏手机Surface Duo，今天终于公布了具体上市信息。



微软Surface Duo正式公布 售价1399美元





昨天晚间，微软在其官方博客正式宣布，微软双屏手机Surface Duo即将于9月10日开始在美国陆续发货。这款双屏手机定价为1399美元（约合人民币 9717 元），目前已经正式开启预约活动。

风靡全球的手机游戏Pokemon Go或许终于要进入中国大陆市场了。

任天堂注册新商标 Pokemon Go或推出国服





根据国家知识产权局公布内容 , 任天堂株式会社于上个月在国内申请注册了一系列宝可梦商标，其中包括《宝可梦 走!》、《宝可梦加傲乐》等 , 目前该商标还处于 "等待受理" 状态 , 尚无法查询其详细信息。这一举动或许在暗示任天堂有意送审《Pockmon Go!》等作品。

之前郭明錤曾经提到iPhone12镜头量产过程中存在问题，现在供应商出来回应了。

郭明錤失手了？供应商否认iPhone12镜头存在质量问题





据外媒MacRumors报道，上周分析师郭明錤表示，苹果相机镜头供应商玉晶光电发现，定位于低端5.4英寸和6.1英寸iPhone 12机型的广角相机镜头存在涂层开裂的问题。随后，供应商玉晶光电此后驳斥了这一报道，坚称其生产仍在运行，没有出现问题，客户的需求也依然正常。

似乎，现在我们见到了Xbox SeriesX的发售日。

Xbox SeriesX主机包装盒泄露 11月6日发售





微软此前在官方博客正式宣布，Xbox Series X将于2020年11月上市。随后，外媒 TheVerge高级编辑Tom Warren爆料称，首批Xbox Series X主机包装上贴了一张标签，标签上注明在11月6日之前禁止出售或展示该机。根据类似保密协议的规范，可推断为微软或准备在11月6日或6日之前正式发布Xbox Series X主机。

特斯拉股票又大涨了，这次是因为他们拆分股票了。

特斯拉宣布1:5拆分股票 股价超1500美元关口





昨天晚间特斯拉发布公告称，该公司董事会已经批准将以股息形式对其普通股进行1:5的拆分，此后股价一度飙升。昨天晚间23:20，特斯拉股价一度升至1506.90美元。特斯拉股票将于2020年8月31日开始在股票分割调整后的基础上进行交易。



吃播们的日子，现在看来是要结束了。





昨天，央视报道了一些吃播自媒体，存在严重的粮食浪费现象，并指出有些吃播根本不吃，而是直接吐了，央视同时表示，这种消费导向非常让人担忧。随后，斗鱼直播对此进行了回应，表示将积极响应中央相关号召，加强对之后的美食类直播内容审核，杜绝餐饮浪费行为，共创风清气朗的直播氛围。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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