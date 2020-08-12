2020年8月12日，乘风破浪——2020粤港澳大湾区直播与短视频产业峰会暨慧湾产业港招商会于广东惠州大亚湾盛大召开。本次峰会吸引业内企业高层、大数据研究机构、媒体机构积极参与，多家权威媒体在线直播，线上线下超20万名企业家及观众共襄盛举。令本次峰会成把握后疫情时代产业新趋势，重塑短视频直播生态新价值的突破口。





2020粤港澳大湾区直播与短视频产业峰会盛大召开

2020年疫情的影响下，大量商业机构寻求契机进行线上战略转移，催生“网红经济”、“直播带货”这些新模式，确立以“短视频+直播”为创新模式的新风口。直播及短视频平台将成为下一个消费经济洪峰的诞生地，至少代表未来5-10年红利。如何整合产业链资源实现内容生态创新保持高速增长，成为业界所面临的焦点话题。





广东省商务厅电子商务处处长黄金祥先生致辞



惠州市常委、秘书长余金富先生致辞

本次峰会得到了政商各界领导的指导与支持，广东省商务厅电子商务处处长黄金祥先生，惠州市常委、秘书长余金富先生，香港贸易发展局中国内地总代表钟永喜先生等重要领导作为嘉宾参加会议并精彩致辞。粤港澳大湾区作为新兴的国际科创中心，慧聪集团携手大亚湾管委会共同拓展“直播+短视频+区域经济电商”新零售供应链生态圈获得各界领导的肯定。未来粤港澳大湾区将不断深化新兴经济发展，培育高质量发展提供新的动力。





慧聪集团CEO张永红先生

慧聪集团CEO张永红先生随后登台致辞，以一组数据作为开场着重分析了短视频直播为基础的直播电商发展新趋势，以及慧聪集团和中关村在线把握新趋势迎接新挑战的信心。慧湾产业港正式落成，它把企业与创作者拉到了一起，搭建了一个包容、贯通、共享的理念的数字化社区，创造了联系“人”“货”“场”的最优路径，成为整个行业高速成长的重要力量。



作为慧聪集团一级火箭，中关村在线从商业模式升级、人才和产品结构升级，以及服务能力的全面升级。中关村在线为消费者提供更权威的产品推荐，为零售商提供更优质的供应链以及更深度的互联网技术与大数据分析服务，更帮助科技厂商、零售商快速提升精准用户获取能力，致力于连接消费者、科技厂商与科技零售商，赋能科技全产业，推动科技产业前行。



中关村在线董事长刘小东先生

中关村在线董事长刘小东先生以《新模式 新业态 新消费》为主题分享了社交媒体和算法媒体时代引发的直播电商新趋势，以及应对策略。小东总认为，直播电商的出现重塑“货找人”的商业逻辑，反向推动前端实现柔性供应链生产。直播电商是当下极其稀缺的肉眼可见的大风口，直播的商业势能是短视频的10倍不止，成为未来十年最大的商业趋势。



小东总以抖音和快手这两大短视频直播平台举例，深度剖析了它们之间营销价值差异。在小东总看来，抖音的平台属性更适合种草，快手更适合带货。但无论任何平台或商业模式，都离不开以用户为中心的根本，用户所见、所知、所感、所传实为一切传播的根本。最后小东总大胆预测，2025年货找人对比人找货的比例将达到4:6，实现五年近半的高速发展。

伴随着腾讯发来的寄语视频，整个峰会进入巅峰演讲环节。本次峰会特别邀请了多位业界大咖助阵，他们分别是艾瑞咨询华南区总经理 伍毅然；百度好看视频总经理 宋健；科技众创 CEO白雪；慧聪集团中关村在线副总裁 陈晨；北京起时传媒联合创始人 时凤轩；巨量引擎深圳直营中心商务负责人 黄慧。诸位高层领导进行精彩主题演讲，分享宝贵经验。



艾瑞咨询华南区总经理伍毅然先生

艾瑞咨询华南区总经理伍毅然先生则从数据和趋势的角度，分享了《2020年中国直播电商生态研究报告》。自2019年中国直播电商爆发以来，目前正处于高速成长期。这份报告让我们系统的看到中国直播电商生态的发展背景、发展现状，以及通过丰富详实且专业的数据分析对未来中国直播电商的发展趋势进行趋势预测和问题的探讨。



通过伍毅然先生的详尽深度解读，为我们更系统性勾勒出中国直播电商产业发展的蓝图。直播电商是正和博弈，直播购物集粉丝人设、专业选品、直观展示、实时互动等优势特征于一体，缩短了流通费用和信息沟通成本，极高地提升了购买转化率，使产业链各方受益。与此同时衍及发展了更多附属业态与参与者，直播的人、货、场、形也更加丰富多元。



百度好看视频总经理宋健先生

来自百度好看视频总经理宋健先生分享了《好看视频，服务好2亿“社会中坚力量”》的新发现和新思考。好看视频是百度旗下新推出的短视频旗舰平台，短短两年达成1.1亿全域日活，3000万独立日活，独立APP人均使用时长高达70分钟，流量和用户规模持续稳定增长。在后续发展趋势上，百度视频更致力于服务2亿“社会中坚力量”，提升整体的品味和调性。



未来好看视频将通过1000亿流量专项扶持新的品牌主张下“轻松有收获”的优质内容及创作者，建立好看特有的内容生态体系，3-5分钟的视频展现形式，深度传达创作者价值与观点。并通过日新增专业短视频创作者5000+，创作者活跃度超过50%的增幅提高百度短视频生态的活力。最终，以公域流量+私域流量双轮驱动优质KOL资源助力内容营销，提升广告主内容营销转化率。



科技众创CEO白雪女士

科技众创CEO白雪女士从产业角度，分享了主题为《共建美好直播生态》的精彩演讲。科技众创作为首个挂牌孵化器企业成功登陆新三板，旗下拥有两个载体品牌：科技寺孵化器服务于科创群体，美好创造直播基地服务于众创群体。目前科技众创联合快手素造在北京亦庄打造了首个3000㎡的直播基地样板店，并计划陆续在全国多地运营实体短视频直播基地。



疫情影响为直播行业带来重大转机，也让越来越多的人与资本进入到直播行业中，直播基地成为打通“人、货、场”的关键。在直播基地不仅可以获得直播间和配套设备的服务，还可以获得相关直播专业知识的培训，与商家、供应链、品牌方等交流，获得货源方面的优势。直播基地成为孵化、培训、供应链、品牌商、MCN机构等业务的一站式服务平台。

后续嘉宾分享亦可为精彩纷呈，从直播电商的产业趋势，到直播平台的营销创新，再到网红电商的搭建运营，以及直播生态的平台服务。本次峰会围绕短视频直播生态未来趋势、品牌门店直播体系场景空间营造能力、以及新零售供应链生态圈构建等话题进行深度探讨和解析，为品牌客户解决如何启动、如何落地、如何推广的痛点，提供完整营销路径。



移动互联网惠货直播基地战略合作签约仪式

作为峰会的压轴环节，“移动互联网惠货直播基地战略合作”签约仪式的启动让整个会场达到了最高潮。大亚湾科创集团董事长尹毅强先生，慧聪集团执行副总裁宋冰晨先生共同签约，完成了这一神圣庄严时刻。相信慧湾产业港的运营理念和模式，以及慧聪集团的优质资源整合，双方将会共同打造“创新教科书”版的经典成功案例，引领中国直播电商产业发展。



本次峰会得到惠州市人民政府指导，并经由惠州市工业和信息化局、惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会支持、慧聪集团主办，中关村在线及大亚湾慧湾科技运营有限公司承办，惠州大亚湾经济技术开发区招商局及惠州大亚湾科创集团协办。中关村在线、人民网、南方报业集团、今日头条、百家号，新浪，网易，腾讯、第一财经、香港商报、亚洲时报等多家媒体联合直播及广东电视台等当地媒体进行联合报道。

本次峰会让我们共同见证短视频直播业态新时代到来！也让我们看到粤港澳大湾区作为国际科创中心，携手慧聪集团共享时代机遇。慧聪集团积极与大亚湾管委会共同拓展“直播+短视频+区域经济电商”新零售供应链生态圈，促进大亚湾区从单一产业向多元产业全方位发展，为大亚湾区构建现代经济体系、培育高质量发展提供新的动力。

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